Samsung представил Galaxy S8

В
Нью-Йорке состоялась презентация новых флагманов компании Samsung. Публике показали Galaxy S8 и Galaxy S8+.
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Главное отличие новых моделей от предыдущих — больший размер экрана (5,8 у Galaxy S8 и 6,2 дюйма у Galaxy S8+). При этом габариты самого устройства удалось сохранить за счет отказа от кнопки на лицевой панели и сведения верхней и нижней площадок к минимуму.
Также были улучшены процессор и фронтальная камера. Передняя камера имеет разрешение 12 мегапикселей, а фронтальная — 8. Объем оперативной памяти составляет 4 Гб, встроенной — 64.
Смартфоны оснащены датчиком отпечатков пальцев, сканером радужной оболочки глаз и быстрой зарядкой. Новинки являются пыле- и водонепроницаемыми.
Отметим, что в России продажи новых моделей стартуют 28 апреля. Открыт предзаказ Galaxy S8 и Galaxy S8+ по цене 54990 и 59990 рублей соответственно, передает «Интерфакс».
Надо сказать, что Galaxy Note 7, предыдущий флагман компании, пришлось отозвать в сентябре 2016 года, всего через пару месяцев после начала продаж. Всему виной — случаи самовозгораний из-за аккумуляторов и недочетах в процессе сборки.
Также были улучшены процессор и фронтальная камера. Передняя камера имеет разрешение 12 мегапикселей, а фронтальная — 8. Объем оперативной памяти составляет 4 Гб, встроенной — 64.
Смартфоны оснащены датчиком отпечатков пальцев, сканером радужной оболочки глаз и быстрой зарядкой. Новинки являются пыле- и водонепроницаемыми.
The all-new #GalaxyS8 takes you beyond the limits of any phone you’ve known before. #UnboxYourPhone https://t.co/pHVmdc8ZNj pic.twitter.com/hyzX4xBAf3— Samsung Mobile (@SamsungMobile) 29 марта 2017 г.
Отметим, что в России продажи новых моделей стартуют 28 апреля. Открыт предзаказ Galaxy S8 и Galaxy S8+ по цене 54990 и 59990 рублей соответственно, передает «Интерфакс».
Надо сказать, что Galaxy Note 7, предыдущий флагман компании, пришлось отозвать в сентябре 2016 года, всего через пару месяцев после начала продаж. Всему виной — случаи самовозгораний из-за аккумуляторов и недочетах в процессе сборки.
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