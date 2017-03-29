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  • 29.03, 22:46

    Samsung представил Galaxy S8

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    Samsung представил Galaxy S8

    Samsung представил Galaxy S8

    Samsung представил Galaxy S8
  • Фото Associated Press © 2017, Mary Altaffer

    • В Нью-Йорке состоялась презентация новых флагманов компании Samsung. Публике показали Galaxy S8 и Galaxy S8+.

    Главное отличие новых моделей от предыдущих — больший размер экрана (5,8 у Galaxy S8 и 6,2 дюйма у Galaxy S8+). При этом габариты самого устройства удалось сохранить за счет отказа от кнопки на лицевой панели и сведения верхней и нижней площадок к минимуму.

    Также были улучшены процессор и фронтальная камера. Передняя камера имеет разрешение 12 мегапикселей, а фронтальная — 8. Объем оперативной памяти составляет 4 Гб, встроенной — 64.

    Смартфоны оснащены датчиком отпечатков пальцев, сканером радужной оболочки глаз и быстрой зарядкой. Новинки являются пыле- и водонепроницаемыми.



    Отметим, что в России продажи новых моделей стартуют 28 апреля. Открыт предзаказ Galaxy S8 и Galaxy S8+ по цене 54990 и 59990 рублей соответственно, передает «Интерфакс».

    Надо сказать, что Galaxy Note 7, предыдущий флагман компании, пришлось отозвать в сентябре 2016 года, всего через пару месяцев после начала продаж. Всему виной — случаи самовозгораний из-за аккумуляторов и недочетах в процессе сборки.

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