Обвинение потребовало от Глеба Грозовского не изучать материалы собственного дела

Приморский районный суд рассматривал ходатайство следствия по делу Глеба Грозовского.

В суд накануне был неожиданно вызван адвокат священника. Обвинение просит ограничить бывшего настоятеля храма и его защитника в ознакомлении с материалами дела.



Михаилу Уткину, представляющему интересы Грозовского, такое требование кажется странным в первую очередь потому, что еще в феврале он сам обращался с подобной просьбой. Вместе с Грозовским, которому инкриминируют педофилию, они отказались от изучения материалов, посчитав, что документы предоставлены не в полном объеме, и потребовали направить дело в суд.



Михаил Уткин, адвокат Глеба Грозовского: «Если дело будет направлено в суд, я и Грозовский можем и в суде ознакомиться с делом. Но это уже будут все тома. Я сомневаюсь, что прокурор будет отправлять дело судье отдельными томами».



Скорее всего, сегодняшнее слушание лишь формальность. Судебному процессу нужен документ, подтверждающий отказ обвиняемого и защиты знакомиться с материалами дела. Адвокат Грозовского, правда, недоумевает, почему для этого требуется столь сложная схема, а также почему в деле по-прежнему участвует назначенный адвокат, от которого сам Грозовский отказался.