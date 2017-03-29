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  • 29.03, 22:46
    Обвинение потребовало от Глеба Грозовского не изучать материалы собственного дела. Санкт-Петербург, педофилия, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Обвинение потребовало от Глеба Грозовского не изучать материалы собственного дела

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    Обвинение потребовало от Глеба Грозовского не изучать материалы собственного дела

    Обвинение потребовало от Глеба Грозовского не изучать материалы собственного дела

      Приморский районный суд рассматривал ходатайство следствия по делу Глеба Грозовского.

      В суд накануне был неожиданно вызван адвокат священника. Обвинение просит ограничить бывшего настоятеля храма и его защитника в ознакомлении с материалами дела.

      Михаилу Уткину, представляющему интересы Грозовского, такое требование кажется странным в первую очередь потому, что еще в феврале он сам обращался с подобной просьбой. Вместе с Грозовским, которому инкриминируют педофилию, они отказались от изучения материалов, посчитав, что документы предоставлены не в полном объеме, и потребовали направить дело в суд.

      Михаил Уткин, адвокат Глеба Грозовского: «Если дело будет направлено в суд, я и Грозовский можем и в суде ознакомиться с делом. Но это уже будут все тома. Я сомневаюсь, что прокурор будет отправлять дело судье отдельными томами».

      Скорее всего, сегодняшнее слушание лишь формальность. Судебному процессу нужен документ, подтверждающий отказ обвиняемого и защиты знакомиться с материалами дела. Адвокат Грозовского, правда, недоумевает, почему для этого требуется столь сложная схема, а также почему в деле по-прежнему участвует назначенный адвокат, от которого сам Грозовский отказался.

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