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  • 29.03, 21:16

    Скончался футболист «Спартака» и ЦСКА Валерий Глушаков

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    Скончался футболист «Спартака» и ЦСКА Валерий Глушаков

    Скончался футболист «Спартака» и ЦСКА Валерий Глушаков

    Скончался футболист «Спартака» и ЦСКА Валерий Глушаков
  • Фото: spartak.com

    • Известный футболист Валерий Глушаков скончался на 59-м году жизни.

    Соболезнования родным и близким полузащитника уже выразили в московском «Спартаке».

    ФК «Спартак»: «Спартаковским болельщикам, которым хоть однажды довелось увидеть Глушакова на поле, наверняка запомнился этот полузащитник с великолепной техникой, расчетливым и острым пасом и отменно поставленным ударом. Он относился к тем редким футболистам, ради которых поклонники футбола приходили на стадион».

    Отметим, что Валерий Глушаков был дядей нынешнего капитана «Спартака» Дениса Глушакова.



    Валерий Глушаков выступал за «Спартак» и ЦСКА, становился чемпионом СССР. Кроме того, он играл финский «Куусюси», вместе с которым стал чемпионом страны.

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