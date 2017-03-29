Скончался футболист «Спартака» и ЦСКА Валерий Глушаков

Известный футболист Валерий Глушаков скончался на
59-м году жизни.
Соболезнования родным и близким полузащитника уже выразили в московском «Спартаке».
ФК «Спартак»: «Спартаковским болельщикам, которым хоть однажды довелось увидеть Глушакова на поле, наверняка запомнился этот полузащитник с великолепной техникой, расчетливым и острым пасом и отменно поставленным ударом. Он относился к тем редким футболистам, ради которых поклонники футбола приходили на стадион».
Отметим, что Валерий Глушаков был дядей нынешнего капитана «Спартака» Дениса Глушакова.
Валерий Глушаков выступал за «Спартак» и ЦСКА, становился чемпионом СССР. Кроме того, он играл финский «Куусюси», вместе с которым стал чемпионом страны.
ФК «Спартак»: «Спартаковским болельщикам, которым хоть однажды довелось увидеть Глушакова на поле, наверняка запомнился этот полузащитник с великолепной техникой, расчетливым и острым пасом и отменно поставленным ударом. Он относился к тем редким футболистам, ради которых поклонники футбола приходили на стадион».
Отметим, что Валерий Глушаков был дядей нынешнего капитана «Спартака» Дениса Глушакова.
Ты навсегда останешься в моем сердце. Ты был мне как отец. Спасибо за все. Светлая память.#валерий#глушаков pic.twitter.com/v9CsE6IdQx— Denis Glushakov (@DGlushakov8) 29 марта 2017 г.
Валерий Глушаков выступал за «Спартак» и ЦСКА, становился чемпионом СССР. Кроме того, он играл финский «Куусюси», вместе с которым стал чемпионом страны.
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