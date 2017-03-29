Пострадавшего в ДТП солиста Bad Boys Blue выписали из томской больницы

Затянувшиеся гастроли лидера Bad Boys Blue в Томске сегодня подошли к концу. Самолет с артистом уже вылетел в Варшаву, где он продолжит лечение.

Он улетел, но обещал вернуться. Сразу как только восстановит свое здоровье. За это время правоохранители как раз выяснят все обстоятельства аварии и назовут имя виновника. С него певец, как стало известно корреспонденту НТВ Анне Финогиной, и будет требовать компенсацию.



Джон Макинерни: «Я бы хотел бы поблагодарить всех врачей, кто помог мне после этой аварии. Когда я вновь смогу нормально ходить — я найду время и прилечу сюда, чтобы закончить закончить историю, которая вот так вот неожиданно началась».



Музыкант намерен потребовать компенсации своих мучений с виновника аварии. Осталось только дождаться результатов судебно-медицинской экспертизы, которая определит вред здоровью.



Только вот с кого именно музыканту требовать компенсацию — не понятно. То ли со водителя, который их вез, то ли с шофера внедорожника. Полиция все еще ведет проверку. А пока суд да дело Макинерни, который видел Томск лишь частично и то из окна больничной палаты, вручили книгу о городе. И сибирские витамины. С подарками он и отправился в аэропорт.



ДТП, из-за которого были сорваны гастроли, произошло, когда коллектив ехал из Новосибирска в Томск. Автомобиль с кумирами рожденных в 90-х столкнулся с внедорожником. Джон Макинерни получил перелом бедра и был госпитализирован в томскую больницу.





