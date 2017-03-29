#ТЫСУПЕР!
Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 29.03, 21:16
    Пострадавшего в ДТП солиста Bad Boys Blue выписали из томской больницы. ДТП, Новосибирск, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Пострадавшего в ДТП солиста Bad Boys Blue выписали из томской больницы

    комментировать
    Пострадавшего в ДТП солиста Bad Boys Blue выписали из томской больницы

    Пострадавшего в ДТП солиста Bad Boys Blue выписали из томской больницы

    Пострадавшего в ДТП солиста Bad Boys Blue выписали из томской больницы

      Затянувшиеся гастроли лидера Bad Boys Blue в Томске сегодня подошли к концу. Самолет с артистом уже вылетел в Варшаву, где он продолжит лечение.

      Он улетел, но обещал вернуться. Сразу как только восстановит свое здоровье. За это время правоохранители как раз выяснят все обстоятельства аварии и назовут имя виновника. С него певец, как стало известно корреспонденту НТВ Анне Финогиной, и будет требовать компенсацию.

      Джон Макинерни: «Я бы хотел бы поблагодарить всех врачей, кто помог мне после этой аварии. Когда я вновь смогу нормально ходить — я найду время и прилечу сюда, чтобы закончить закончить историю, которая вот так вот неожиданно началась».

      Музыкант намерен потребовать компенсации своих мучений с виновника аварии. Осталось только дождаться результатов судебно-медицинской экспертизы, которая определит вред здоровью.

      Только вот с кого именно музыканту требовать компенсацию — не понятно. То ли со водителя, который их вез, то ли с шофера внедорожника. Полиция все еще ведет проверку. А пока суд да дело Макинерни, который видел Томск лишь частично и то из окна больничной палаты, вручили книгу о городе. И сибирские витамины. С подарками он и отправился в аэропорт.

      ДТП, из-за которого были сорваны гастроли, произошло, когда коллектив ехал из Новосибирска в Томск. Автомобиль с кумирами рожденных в 90-х столкнулся с внедорожником. Джон Макинерни получил перелом бедра и был госпитализирован в томскую больницу.


      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru