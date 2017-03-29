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  • 29.03, 18:14

    В Югре задержали двух братьев, ограбивших банк на снегоходе

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    В Югре задержали двух братьев, ограбивших банк на снегоходе

    В Югре задержали двух братьев, ограбивших банк на снегоходе

    В Югре задержали двух братьев, ограбивших банк на снегоходе
  • Фото: УМВД России по ХМАО

    • В Октябрьском районе ХМАО двое злоумышленников в масках ограбили банк и скрылись с места преступления на снегоходах.

    Как установили полицейские, грабители, вооруженные карабином «Сайга», ворвались в отделение банка в поселке Малый Атлым. Там они скрутили банковских работников и, угрожая им расправой, похитили из сейфа почти 2 миллиона 700 тысяч рублей. С места преступления мужчины попытались скрыться на снегоходе. Однако, как сообщают в пресс-службе УМВД по региону, транспорт сломался в самый неподходящий момент.

    Тогда злоумышленники спрятали похищенные деньги в снег, подожгли снегоход и попытались укрыться в лесу, где и были задержаны полицейскими.
    Сообщается, что грабителями оказались двое мужчин 27 и 28 лет, двоюродные братья, ранее судимые за совершение краж и проживающие в городе Нягани.

    По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Денежные средства в полном объеме возвращены в отделение банка.

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