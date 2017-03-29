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  • 29.03, 19:44
    Бари Алибасов пригласил в гости участников шоу «Ты супер!». НТВ, Ты супер, дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Бари Алибасов пригласил в гости участников шоу «Ты супер!»

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    Бари Алибасов пригласил в гости участников шоу «Ты супер!»

    Бари Алибасов пригласил в гости участников шоу «Ты супер!»

    Бари Алибасов пригласил в гости участников шоу «Ты супер!»

      Юные артисты конкурса «Ты супер!» узнали всю правду о российском шоу-бизнесе. Бари Алибасов, создавший один из первых российских boy band, устроил участникам проекта курс молодого бойца.

      Шоу «Ты супер!» стало для юных вокалистов настоящей психологической проверкой на прочность. Труднее всего приходится участникам из других стран, которые третий месяц живут вдали от родины. Без поддержки тяжело. Бари Алибасов хорошо знает, каково это, и пригласил к себе земляков, ребят из Казахстана.

      Долой формальности. Если знакомиться, то всерьез и надолго, и, конечно, не в офисе, а дома, чтобы и разговор сам собой зашел о родном для них Казахстане. Алибасов — акула шоу-бизнеса. Он сразу начинает работой с материалом и приглашает ребят в студию, к микрофону.

      Разве Влад и Рома могли представить, что вот так запросто будут болтать с самим Бари Алибасовым, слушать его советы и просто разговаривать о личном. Как передает корреспондент Анастасия Пак, эта встреча оказалась переломной не только для мальчишек, но и для самого Алибасова. Продюсер, закаленный циник, и вот так, на равных, без всякого снобизма общается с начинающими музыкантами.

      Бари Алибасов, музыкальный продюсер: «Они очень органичные и естественные, поют очень открыто и эмоционально. Замечательные дети. Удовольствие получаю от их пения».

      Странно было бы загадывать, встретятся они когда-нибудь еще как продюсер и артисты, но совершенно точно понятно, что встретятся как друзья, ведь земляки своих не бросают.

      Пока участники конкурса «Ты супер!» готовятся к новым испытаниям, маленькие зрители шоу могут продемонстрировать свои вокальные данные могут и принять участие в караоке-акции «Ты супер!». Голосовать за понравившихся юных артистов и оперативно узнавать новости проекта можно с помощью приложения для iOS и Android. Все видео конкурса доступны на YouTube и странице «Ты супер!». Следующий выпуск шоу смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 1 апреля, в 20:00.

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