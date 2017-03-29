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  • 29.03, 16:42
    Задержание сотрудниками ФСБ торговцев оружием попало на видео. Владимирская область, Московская область, ФСБ, оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Задержание сотрудниками ФСБ торговцев оружием попало на видео

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    Задержание сотрудниками ФСБ торговцев оружием попало на видео

    Задержание сотрудниками ФСБ торговцев оружием попало на видео

    Задержание сотрудниками ФСБ торговцев оружием попало на видео

      Сотрудники ФСБ провели масштабные спецоперации в Московской и Владимирской областях.

      Силовики задержали участников преступной группы, промышлявших торговлей оружием.

      За подозреваемыми следили несколько месяцев: за это время удалось выяснить, где они прятали автоматы, боеприпасы и взрывчатые вещества. Оказалось, что торговцы оружием перевозили незаконный товар через границу в специальных тайниках, оборудованных в автомобилях. Как раз во время очередной попытки переправить груз на четверых контрабандистов и надели наручники.

      Из сообщения ФСБ: «В Московской и Владимирской областях задержаны четыре гражданина РФ, причастные к указанному виду криминальной деятельности и осуществлявшие контрабандную переправку оружия и боеприпасов в тайниках, оборудованных в транспортных средствах».

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