Задержание сотрудниками ФСБ торговцев оружием попало на видео

Сотрудники ФСБ провели масштабные спецоперации в Московской и Владимирской областях.

Силовики задержали участников преступной группы, промышлявших торговлей оружием.



За подозреваемыми следили несколько месяцев: за это время удалось выяснить, где они прятали автоматы, боеприпасы и взрывчатые вещества. Оказалось, что торговцы оружием перевозили незаконный товар через границу в специальных тайниках, оборудованных в автомобилях. Как раз во время очередной попытки переправить груз на четверых контрабандистов и надели наручники.



Из сообщения ФСБ: «В Московской и Владимирской областях задержаны четыре гражданина РФ, причастные к указанному виду криминальной деятельности и осуществлявшие контрабандную переправку оружия и боеприпасов в тайниках, оборудованных в транспортных средствах».



