В Таиланде впавшего в кому россиянина могут отключить от аппарата из-за долга за лечение

Сегодня российские дипломаты подключились к вопросу транспортировки жителя Иркутской области из Таиланда. Николай Москаленко находится в состоянии комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких в госпитале Паттайи.

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Травму россиянин получил во время экскурсионной поездки: выпал из автобуса. Его срочно госпитализировали, провели сложную операцию. А затем выставили счет — в несколько миллион рублей. У родственников таких денег нет. И если они не заплатят, как выяснила корреспондент НТВ Дарья Вязовая, медики грозятся отключить мужчину от аппарата.



От своего мужа Алена Москаленко почти не отходит. За лечение в этой частной клинике на сегодняшний день россияне должны уже более 4 миллионов рублей. А денег нет. Алена сегодня обратилась к российским дипломатам. Там подключились к делу, но медики требуют погасить долг не позднее завтрашнего утра.



Алена Москаленко: «Я не знала, сколько это будет стоить, но мне было все равно на тот момент. Я хотела спасти любимого человека. И когда мне озвучили утром сумму, я, конечно, была, в огромном шоке».



Алена признается: да, в какой-то степени сами виноваты. Ведь туристическую страховку перед путешествием не оформляли. О том, что под самый конец этого райского путешествия может случиться беда, конечно, никто и подумать не мог. 700 тысяч рублей за нахождение в госпитале Москваленко уже оплатили. Конечно, родственники и друзья из иркутского Бодайбо, где проживают супруги, помогают как могут. К слову, на родине их возвращения с нетерпением ждет сын. В Таиланд он не поехал из-за учебы. Савелий говорит: услышав страшную новость, даже не поверил.



Почему ее мужа отвезли именно в частную клинику, Алена не может понять. Ведь лечение в государственном госпитале обошлось бы намного дешевле. Женщина уже побеседовала с врачами одной из больниц: они готовы помочь Николаю за меньшую сумму. Но пока лечащий врач не отпускает больного.



Российские консулы обещали помочь семье Москаленко. Но даже если с транспортировкой будет решен вопрос, Алена очень боится, что этот перелет Николай может просто не пережить.







