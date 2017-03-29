Петербургский гот-людоед покончил с собой в колонии

Максим Главатских, осужденный по громкому делу об убийстве
16-летней школьницы, совершил самоубийство в мурманской колонии.
Информацию о том, что гот-каннибал из Санкт-Петербурга покончил с собой, подтвердили в правоохранительных органах.
Осужденный оставил предсмертную записку. В ней он обратился к родственникам, передает «Интерфакс».
расчленили и съели свою 16-летнюю знакомую. Также они похитили вещи убитой: фотоаппарат, мобильный телефон и драгоценности.
В результате Главатских, который причислял себя к неформальному движению готы, был приговорен к 19 годам колонии, а Можнов — к 18 годам.
Осужденный оставил предсмертную записку. В ней он обратился к родственникам, передает «Интерфакс».
расчленили и съели свою 16-летнюю знакомую. Также они похитили вещи убитой: фотоаппарат, мобильный телефон и драгоценности.
В результате Главатских, который причислял себя к неформальному движению готы, был приговорен к 19 годам колонии, а Можнов — к 18 годам.
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