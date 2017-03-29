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  • 29.03, 15:12

    Петербургский гот-людоед покончил с собой в колонии

    4 комментария
    Петербургский <nobr>гот-людоед</nobr> покончил с собой в колонии

    Петербургский гот-людоед покончил с собой в колонии

    Петербургский <nobr>гот-людоед</nobr> покончил с собой в колонии
  • Фото: public70437107 /vk.com

    • Максим Главатских, осужденный по громкому делу об убийстве 16-летней школьницы, совершил самоубийство в мурманской колонии.

    Информацию о том, что гот-каннибал из Санкт-Петербурга покончил с собой, подтвердили в правоохранительных органах.

    Осужденный оставил предсмертную записку. В ней он обратился к родственникам, передает «Интерфакс».

    Напомним, шокирующее преступление произошло в Петербурге в январе 2009 года. Максим Главатских вместе с неработающим Юрием Можновым утопили в ванной, расчленили и съели свою 16-летнюю знакомую. Также они похитили вещи убитой: фотоаппарат, мобильный телефон и драгоценности.

    В результате Главатских, который причислял себя к неформальному движению готы, был приговорен к 19 годам колонии, а Можнов — к 18 годам.

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