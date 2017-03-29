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  • 29.03, 15:12
    Армения готовится к первым после конституционной реформы парламентским выборам. Армения, выборы, парламенты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Армения готовится к первым после конституционной реформы парламентским выборам

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    Армения готовится к первым после конституционной реформы парламентским выборам

    Армения готовится к первым после конституционной реформы парламентским выборам

      Сегодня граждане Армении тщательно изучают программы политических партий. В ближайшее воскресенье им предстоит избрать парламент страны. Многое на этих выборах будет впервые. Голосование пройдет по новой системе — только по партийным спискам. За места будут бороться 9 политических сил — 4 партии и 5 блоков. Это первые выборы после конституционной реформы, которая предусматривает в 2018 году переход к парламентской форме правления.

      Огромный концертный зал, овации, поклонники. Участники предвыборной гонки в эти финальные дни агитации напоминают звезд шоу-бизнеса. Настоящий гастрольный тур по стране. Пока Гагик Царукян встречается с избирателями, его соратники общаются с журналистами. Предвыборный штаб находится на территории коньячного завода, которым владеет бизнесмен. Как будто намек, что хорошая политическая программа подобна выдержанному напитку. 15 пунктов — 15 шагов к лучшей жизни, колоссальные инвестиции в армянскую экономику, которые обещает один из богатейших в стране людей в случае своей победы.

      Основная борьба, как ожидается, развернется между Блоком Царукяна и Республиканской партией Армении, крупнейшей в стране, которую возглавляет президент Серж Саргсян. У нее больше всего представителей в нынешнем парламенте и конкретные задачи на будущее — стимулирование экспорта, повышение доступности кредитов для сельского хозяйства, улучшение качества медицинского обслуживания. Главные тезисы предвыборной программы — безопасность и прогресс. Подробности — в репортаже корреспондента Дины Ивановой.

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