«Все пропало»: Милонову закрыли въезд на Украину

Служба безопасности Украины приняла решение запретить въезд в страну Виталию Милонову.
В СБУ не стали называть причину своего решения, отметив только, что уголовных дел в отношении российского депутата не расследуется, сообщает «Обозреватель».
Сам же Милонов с иронией отнесся к произошедшему.
Также депутат предположил, что запрет может быть связан с тем, что он регулярно посещает Горловку и помогает жителям Донбасса. При этом Милонов отметил, что относиться к запрету как к похвале, передает ТАСС.
Виталий Милонов, депутат Госдумы: «Честно говоря, я не придаю значения этому решению. Отношусь к этому как к похвале. Хуже, если бы мне медаль вручили на территории Украины, вот это был бы действительно несмываемый позор».
Сам же Милонов с иронией отнесся к произошедшему.
Все пропало, как же так, за что???Опубликовано Виталием Милоновым 28 марта 2017 г.
Также депутат предположил, что запрет может быть связан с тем, что он регулярно посещает Горловку и помогает жителям Донбасса. При этом Милонов отметил, что относиться к запрету как к похвале, передает ТАСС.
Виталий Милонов, депутат Госдумы: «Честно говоря, я не придаю значения этому решению. Отношусь к этому как к похвале. Хуже, если бы мне медаль вручили на территории Украины, вот это был бы действительно несмываемый позор».
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