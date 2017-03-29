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  • 29.03, 13:40

    «Все пропало»: Милонову закрыли въезд на Украину

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    «Все пропало»: Милонову закрыли въезд на Украину

    «Все пропало»: Милонову закрыли въезд на Украину

    Служба безопасности Украины приняла решение запретить въезд в страну Виталию Милонову.

    В СБУ не стали называть причину своего решения, отметив только, что уголовных дел в отношении российского депутата не расследуется, сообщает «Обозреватель».

    Сам же Милонов с иронией отнесся к произошедшему.

    Все пропало, как же так, за что???

    Опубликовано Виталием Милоновым 28 марта 2017 г.

    Также депутат предположил, что запрет может быть связан с тем, что он регулярно посещает Горловку и помогает жителям Донбасса. При этом Милонов отметил, что относиться к запрету как к похвале, передает ТАСС.

    Виталий Милонов, депутат Госдумы: «Честно говоря, я не придаю значения этому решению. Отношусь к этому как к похвале. Хуже, если бы мне медаль вручили на территории Украины, вот это был бы действительно несмываемый позор».

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