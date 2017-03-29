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  • 29.03, 13:40
    В Подмосковье и Поволжье задержаны участники законспирированной ячейки террористов. Пензенская область, ФСБ, задержание, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Подмосковье и Поволжье задержаны участники законспирированной ячейки террористов

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    В Подмосковье и Поволжье задержаны участники законспирированной ячейки террористов

    В Подмосковье и Поволжье задержаны участники законспирированной ячейки террористов

      Сегодня стало известно о задержании участников запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Среди них, как уточняется, лидер глубоко законспирированной ячейки, которая действовала на территории столичного региона и Пензенской области.

      Спецоперацию провели сотрудники ФСБ совместно с МВД. Всего задержаны 3 человека, в том числе и лидер ячейки, у всех троих дома силовики провели обыски. Как говорится в официальном сообщении, «изъята религиозно-пропагандистская литература, средства связи и электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность задержанных».

      «Хизб-ут-Тахрир» появилась в 1953 году в Палестине. Ее сторонники призывают свергать правительства в странах Центральной Азии и строить на их территории единое государство Исламский Халифат. В России и остальных странах СНГ «Хизб-ут-Тахрир» считается террористической организацией, тогда как в США и странах Западной Европе она действует беспрепятственно.

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