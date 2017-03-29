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  • 29.03, 13:40

    Бразильцы первыми отобрались на ЧМ-2018 в России

    2 комментария

    Бразильцы первыми отобрались на ЧМ-2018 в России

    Бразильцы первыми отобрались на <nobr>ЧМ-2018</nobr> в России

    Сборная Бразилии стала первой командой, которой удалось пробиться на чемпионат мира 2018 года через квалификационный турнир.

    В матче южноамериканского отборочного турнира пентакампеоны разгромили соперников из Парагвая (3:0), что позволило им закрепиться на первом месте с 33 очками.

    А после поражения Уругвая, который сейчас занимает третье место, в матче с Перу (1:2) стало ясно, что бразильцы не опустятся ниже четвертой строчки в турнирной таблице, что позволит им напрямую попасть в финальный раунд ЧМ-2018.

    Отметим, что до конца отборочного турнира зоны КОНМЕБОЛ осталось всего четыре тура. Первые четыре команды попадают на чемпионат мира напрямую, а пятой необходимо будет провести стыковой матч с представителем Океании. Сейчас второе место занимает Колумбия (24 очка), третье — Уругвай (23), четвертое — Чили (23), а пятое — Аргентина (22).

    Напомним, первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах. Матчи будут принимать арены в Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Сборная России получила право принять участие в турнире без отбора как страна-организатор.

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