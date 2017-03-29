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  • 29.03, 12:10

    Собака загрызла хозяина во время телеинтервью

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    Собака загрызла хозяина во время телеинтервью

    Собака загрызла хозяина во время телеинтервью

    Британская полиция разбирается в обстоятельствах гибели 41-летнего жителя Лондона, на которого напал его пес.

    Стаффордширский бультерьер набросился на хозяина, когда он давал интервью журналистам BBC для документального фильма.

    После нападения мужчину доставили в больницу. Врачи не смогли его спасти, пострадавший скончался от полученных ран.

    Сейчас в обстоятельствах инцидента разбирается полиция. Правоохранители забрали собаку, сейчас пес содержится в специальной клетке, передает The Sun.

    Отметим, что стаффордширский бультерьер не включен в британский «Акт об опасных собаках». Согласно ему, в стране запрещены разведение и продажа таких пород, как американский питбультерьер, аргентинский дог, фила бразилейро и Тоса-ину (японский мастиф).

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