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  • 29.03, 12:10

    Путин увеличил численность вооруженных сил до 1,9 млн человек

    3 комментария

    Путин увеличил численность вооруженных сил до 1,9 млн человек

    Путин увеличил численность вооруженных сил до 1,9 млн человек

    Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ.

    Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, с 1 июля 2017 года устанавливается численность Вооруженных сил РФ в количестве 1,903 миллиона человек, что на 12 тысяч больше по сравнению с прошлым годом.

    В документе также сообщается, что число военнослужащих при этом не изменится и будет составлять 1,013 миллиона человек.

    В предыдущем указе, опубликованном в июле 2016 года, штатная численность Вооруженных сил составляла 1,885 млн человек. Новый указ вступает со дня его подписания, 28 марта 2017 года.


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