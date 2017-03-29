Путин увеличил численность вооруженных сил до 1,9 млн человек

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ.
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Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, с 1 июля 2017 года устанавливается численность Вооруженных сил РФ в количестве 1,903 миллиона человек, что на 12 тысяч больше по сравнению с прошлым годом.
В документе также сообщается, что число военнослужащих при этом не изменится и будет составлять 1,013 миллиона человек.
В предыдущем указе, опубликованном в июле 2016 года, штатная численность Вооруженных сил составляла 1,885 млн человек. Новый указ вступает со дня его подписания, 28 марта 2017 года.
В документе также сообщается, что число военнослужащих при этом не изменится и будет составлять 1,013 миллиона человек.
В предыдущем указе, опубликованном в июле 2016 года, штатная численность Вооруженных сил составляла 1,885 млн человек. Новый указ вступает со дня его подписания, 28 марта 2017 года.
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