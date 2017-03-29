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  • 29.03, 10:38

    При пожаре в подмосковном Клину погибли три сотрудника кафе

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    При пожаре в подмосковном Клину погибли три сотрудника кафе

    При пожаре в подмосковном Клину погибли три сотрудника кафе

    Пожар в подмосковном кафе унес жизни трех человек. По предварительным данным, все они были сотрудниками сгоревшего заведения.

    ЧП произошло поздним вечером в подмосковном городе Клин, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона. По данным источника, сотрудники кафе скончались по пути в больницу.

    Источник: «При пожаре в кафе пострадали трое сотрудников кафе, при транспортировке в больницу скончались».

    Сообщается, что общая площадь пожара составила порядка 30 квадратных метров. Обстоятельства возгорания и личности погибших выясняются.

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