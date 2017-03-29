При пожаре в подмосковном Клину погибли три сотрудника кафе

Пожар в подмосковном кафе унес жизни трех человек. По предварительным данным, все они были сотрудниками сгоревшего заведения.
ЧП произошло поздним вечером в подмосковном городе Клин, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона. По данным источника, сотрудники кафе скончались по пути в больницу.
Источник: «При пожаре в кафе пострадали трое сотрудников кафе, при транспортировке в больницу скончались».
Сообщается, что общая площадь пожара составила порядка 30 квадратных метров. Обстоятельства возгорания и личности погибших выясняются.
Источник: «При пожаре в кафе пострадали трое сотрудников кафе, при транспортировке в больницу скончались».
Сообщается, что общая площадь пожара составила порядка 30 квадратных метров. Обстоятельства возгорания и личности погибших выясняются.
Комментарии