Минобороны РФ запускает интерактивный раздел Армейских международных игр

Российское Минобороны сегодня представило интерактивный проект, посвященный III Армейским международным играм. Он размещен на официальном сайте ведомства.
В разделе подробно описаны правила проведения состязаний, там можно узнать все самое интересное об участниках турнира, времени и месте проведения этапов, а также увидеть фото- и видеоотчеты.
В этом году в соревнованиях примет участие рекордное количество военных специалистов. Это основное отличие III Армейских международных игр. Добавятся 5 новых дисциплин, в том числе состязания военнослужащих военной полиции, а также конкурс среди экипажей автомобильной техники и расчетов беспилотных летательных аппаратов.
Расширится и география. Новые состязания пройдут в подмосковном поселке Алабино, Волгограде, белорусской столице, казахстанском Таразе и на полигоне в подмосковном Ногинске. Финал проведут с 29 июля по 12 августа.
В этом году в соревнованиях примет участие рекордное количество военных специалистов. Это основное отличие III Армейских международных игр. Добавятся 5 новых дисциплин, в том числе состязания военнослужащих военной полиции, а также конкурс среди экипажей автомобильной техники и расчетов беспилотных летательных аппаратов.
Расширится и география. Новые состязания пройдут в подмосковном поселке Алабино, Волгограде, белорусской столице, казахстанском Таразе и на полигоне в подмосковном Ногинске. Финал проведут с 29 июля по 12 августа.
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