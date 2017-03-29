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  • 29.03, 07:36
    Минобороны РФ запускает интерактивный раздел Армейских международных игр. Интернет, Минобороны РФ, армия и флот РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Минобороны РФ запускает интерактивный раздел Армейских международных игр

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    Минобороны РФ запускает интерактивный раздел Армейских международных игр

    Минобороны РФ запускает интерактивный раздел Армейских международных игр

    Минобороны РФ запускает интерактивный раздел Армейских международных игр
    • Фото: armygames2017.mil.ru

      • Российское Минобороны сегодня представило интерактивный проект, посвященный III Армейским международным играм. Он размещен на официальном сайте ведомства.

      В разделе подробно описаны правила проведения состязаний, там можно узнать все самое интересное об участниках турнира, времени и месте проведения этапов, а также увидеть фото- и видеоотчеты.

      В этом году в соревнованиях примет участие рекордное количество военных специалистов. Это основное отличие III Армейских международных игр. Добавятся 5 новых дисциплин, в том числе состязания военнослужащих военной полиции, а также конкурс среди экипажей автомобильной техники и расчетов беспилотных летательных аппаратов.

      Расширится и география. Новые состязания пройдут в подмосковном поселке Алабино, Волгограде, белорусской столице, казахстанском Таразе и на полигоне в подмосковном Ногинске. Финал проведут с 29 июля по 12 августа.

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