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  • 29.03, 06:05

    При пожаре и экстренной посадке Boeing 737 в Перу пострадали 26 человек

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    При пожаре и экстренной посадке Boeing 737 в Перу пострадали 26 человек

    При пожаре и экстренной посадке Boeing 737 в Перу пострадали 26 человек

    При пожаре и экстренной посадке Boeing 737 в Перу пострадали 26 человек
  • Фото: @JoAntonioLopez/ twitter.com

    • По информации перуанских СМИ, в результате экстренной посадки Boeing 737 в аэропорту города Хауха и последовавшего пожара пострадали не менее 26 человек.

    Как пишет газета La Republica со ссылкой на информацию правоохранительных органов страны, в результате чрезвычайного происшествия с пассажирским лайнером авиакомпании Peruvian airlines пострадали не менее 26 человек, включая ребенка.

    Ранее стало известно, что Boeing 737 перуанской авиакомпании совершил экстренную посадку в аэропорту города Хауха. Вероятной причиной ЧП называют неисправность шасси. Самолет наклонился на один бок, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. По уточненной информации, на борту находились более 140 человек. Появившиеся в соцсетях кадры пылающего авиалайнера публикуют крупнейшие мировые СМИ.




    Аэропорт города Хауха временно закрыт.

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