При пожаре и экстренной посадке Boeing 737 в Перу пострадали 26 человек

По информации перуанских СМИ, в результате экстренной посадки Boeing 737 в аэропорту города Хауха и последовавшего пожара пострадали не менее 26 человек.
Как пишет газета La Republica со ссылкой на информацию правоохранительных органов страны, в результате чрезвычайного происшествия с пассажирским лайнером авиакомпании Peruvian airlines пострадали не менее 26 человек, включая ребенка.
Ранее стало известно, что Boeing 737 перуанской авиакомпании совершил экстренную посадку в аэропорту города Хауха. Вероятной причиной ЧП называют неисправность шасси. Самолет наклонился на один бок, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. По уточненной информации, на борту находились более 140 человек. Появившиеся в соцсетях кадры пылающего авиалайнера публикуют крупнейшие мировые СМИ.
Ранее стало известно, что Boeing 737 перуанской авиакомпании совершил экстренную посадку в аэропорту города Хауха. Вероятной причиной ЧП называют неисправность шасси. Самолет наклонился на один бок, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. По уточненной информации, на борту находились более 140 человек. Появившиеся в соцсетях кадры пылающего авиалайнера публикуют крупнейшие мировые СМИ.
#ÚltimoMinuto Avión de Peruvian Airlines en Jauja. Pilotos Dennis Khan y Augusto Fajardo. Afortunadamente, pasajeros y tripulación ilesos pic.twitter.com/xZiwsuX8t7— Jorge A Martinez L (@JAMartinezlange) 29 марта 2017 г.
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