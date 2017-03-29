При пожаре в Комсомольске-на-Амуре погиб ребенок, еще трое в реанимации

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Комсомольске-на-Амуре следователи устанавливают причины гибели ребенка в горящей квартире.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю: «В Комсомольске-на-Амуре позднее обнаружение пожара в одной из квартир многоэтажного дома по улице Котовского привело к трагедии. Один ребенок был найден без признаков жизни, троих других детей в возрасте от двух до шести лет бригады скорой помощи доставили в реанимационное отделение городской больницы».
На сайте регионального управления МЧС сообщается, что пожарным потребовалось всего 7 минут, чтобы локализовать возгорание в квартире 4-этажного дома.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники пожарной лаборатории и следователи, устанавливающие все обстоятельства трагедии.
На сайте регионального управления МЧС сообщается, что пожарным потребовалось всего 7 минут, чтобы локализовать возгорание в квартире 4-этажного дома.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники пожарной лаборатории и следователи, устанавливающие все обстоятельства трагедии.
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