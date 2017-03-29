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  • 29.03, 06:05

    При пожаре в Комсомольске-на-Амуре погиб ребенок, еще трое в реанимации

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    При пожаре в <nobr>Комсомольске-на-Амуре</nobr> погиб ребенок, еще трое в реанимации

    При пожаре в Комсомольске-на-Амуре погиб ребенок, еще трое в реанимации

    При пожаре в <nobr>Комсомольске-на-Амуре</nobr> погиб ребенок, еще трое в реанимации
  • Фото: Игорь Турбуев/ vk.com

    • В Комсомольске-на-Амуре следователи устанавливают причины гибели ребенка в горящей квартире.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю: «В Комсомольске-на-Амуре позднее обнаружение пожара в одной из квартир многоэтажного дома по улице Котовского привело к трагедии. Один ребенок был найден без признаков жизни, троих других детей в возрасте от двух до шести лет бригады скорой помощи доставили в реанимационное отделение городской больницы».

    На сайте регионального управления МЧС сообщается, что пожарным потребовалось всего 7 минут, чтобы локализовать возгорание в квартире 4-этажного дома.

    В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники пожарной лаборатории и следователи, устанавливающие все обстоятельства трагедии.

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