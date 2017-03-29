В Перу пассажирский Boeing загорелся при посадке

Boeing 737 вспыхнул при посадке в аэропорту перуанского города Хауха.
На борту лайнера компании Peruvian airlines, совершившего экстренную посадку в аэропорту перуанского города Хауха, находились 138 человек. Самолет загорелся при посадке. Пассажиры и экипаж успели эвакуироваться. По информации местных СМИ, три человека получили легкие травмы.
Кадры пылающего авиалайнера и взлетно-посадочного поля появились в соцсетях и СМИ. В настоящее время пламя уже потушено. Аэропорт закрыт до утра среды по местному времени.
Ведется расследование причин произошедшего. По предварительной информации, причиной ЧП стали проблемы с шасси самолета.
Кадры пылающего авиалайнера и взлетно-посадочного поля появились в соцсетях и СМИ. В настоящее время пламя уже потушено. Аэропорт закрыт до утра среды по местному времени.
Peruvian Airlines have confirmed the aircraft involved in the landing incident was a 25 year old Boeing 737–300 with registration OB-2036. pic.twitter.com/yJ9qWBdufE— Brendan Grainger (@S118869) 28 марта 2017 г.
#BREAKING Peruvian #Airlines #Boeing 737–300, #Lima to Jauja #Peru veers off runway, bursts into flames after landing. #travel pic.twitter.com/nda6iqnYwa— AOC (@AOC_Security) 28 марта 2017 г.
Ведется расследование причин произошедшего. По предварительной информации, причиной ЧП стали проблемы с шасси самолета.
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