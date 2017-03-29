#ТЫСУПЕР!
Квартирный вопрос
ТВ-Эфир
Квартирный вопрос
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 29.03, 03:03

    В Перу пассажирский Boeing загорелся при посадке

    комментировать
    В Перу пассажирский Boeing загорелся при посадке

    В Перу пассажирский Boeing загорелся при посадке

    В Перу пассажирский Boeing загорелся при посадке
  • Фото: @alcfabian/ twitter.com

    • Boeing 737 вспыхнул при посадке в аэропорту перуанского города Хауха.

    На борту лайнера компании Peruvian airlines, совершившего экстренную посадку в аэропорту перуанского города Хауха, находились 138 человек. Самолет загорелся при посадке. Пассажиры и экипаж успели эвакуироваться. По информации местных СМИ, три человека получили легкие травмы.

    Кадры пылающего авиалайнера и взлетно-посадочного поля появились в соцсетях и СМИ. В настоящее время пламя уже потушено. Аэропорт закрыт до утра среды по местному времени.







    Ведется расследование причин произошедшего. По предварительной информации, причиной ЧП стали проблемы с шасси самолета.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru