Премия «Ника»: «Рай» Кончаловского признали лучшей картиной года

На юбилейном вручении Национальной премии кинематографических искусств и наук «Ника» лучшим фильмом года назвали «Рай» Андрея Кончаловского.
Андрей Кончаловский, режиссер: «Это невероятно. Я стоял на сцене здесь 29 лет назад, получая приз за „Асю“. („История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж“). Мы делали картину „Рай“, потому что тема холокоста начинает забываться, но эта страница истории никогда не должна быть нами забыта».
Этот фильм также победил в номинации «Лучший режиссер», а исполнительница главной роли Юлия Высоцкая получила премию за лучшую актерскую работу.
«Нику» за исполнение лучшей мужской роли завоевал Тимофей Трибунцев за фильм «Монах и бес». Призы за исполнение роли второго плана получили актер Борис Каморзин («Монах и бес») и сразу две актрисы — Юлия Ауг («Ученик») и Елена Коренева («Ее звали Муму»).
В номинации «Открытие года» «Нику», получил режиссер, сценарист Алексей Красовский («Коллектор»). Лучшим сценарием признали работу Юрия Арабова к фильму «Монах и бес». А статуэтку за лучшую операторскую работу вручили Максиму Осадчему («Дуэлянт»).
Церемонию вручения премии «Ника» можно будет посмотреть на НТВ в 00:05 мск 30 марта. А в воскресенье, 2 апреля, телеканал НТВ покажет фильм Николая Хомерики «Ледокол», который попал в лонг-лист «Ники».
Этот фильм также победил в номинации «Лучший режиссер», а исполнительница главной роли Юлия Высоцкая получила премию за лучшую актерскую работу.
«Нику» за исполнение лучшей мужской роли завоевал Тимофей Трибунцев за фильм «Монах и бес». Призы за исполнение роли второго плана получили актер Борис Каморзин («Монах и бес») и сразу две актрисы — Юлия Ауг («Ученик») и Елена Коренева («Ее звали Муму»).
В номинации «Открытие года» «Нику», получил режиссер, сценарист Алексей Красовский («Коллектор»). Лучшим сценарием признали работу Юрия Арабова к фильму «Монах и бес». А статуэтку за лучшую операторскую работу вручили Максиму Осадчему («Дуэлянт»).
Церемонию вручения премии «Ника» можно будет посмотреть на НТВ в 00:05 мск 30 марта. А в воскресенье, 2 апреля, телеканал НТВ покажет фильм Николая Хомерики «Ледокол», который попал в лонг-лист «Ники».
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