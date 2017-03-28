Свыше 120 тысяч американцев требуют переезда Меланьи Трамп в Белый дом

Петицию с требованием переезда Меланьи Трамп в Вашингтон подписали более 120 тысяч американских налогоплательщиков.
Американские налогоплательщики возмущены тем, что первая леди Меланья Трамп до сих пор не переехала в Белый дом в Вашингтоне, оставаясь жить в своем пентхаусе в Trump Tower в Нью-Йорке.
Американцы подсчитали, в какую сумму обходится охрана Trump Tower Секретной службой США и пришли в ужас. По данным СМИ, обеспечение безопасности семьи Трампа в Нью-Йорке ежедневно обходится полицейскому управлению города от 127 до 146 тысяч долларов.
На сайте Change.org была размещена петиция под названием: «Заставить Меланью Трамп остаться в Белом доме или оплачивать расходы самостоятельно». Петицию подписали свыше 120 тысяч человек.
Из текста петиции: «Американские налогоплательщики платят неоправданно огромные деньги для защиты первой леди в Trump Tower, расположенном в Нью-Йорке. Эти расходы не способствуют сокращению национального долга государства. Финансирование этого должно быть прекращено».
После переезда Дональда Трампа в Белый дом первая леди решила остаться в Нью-Йорке в связи с тем, что 10-летний сын президентской четы Бэррон учится в школе в этом городе. Меланья Трамп сочла необходимым остаться в Нью-Йорке до конца учебного года.
Американцы подсчитали, в какую сумму обходится охрана Trump Tower Секретной службой США и пришли в ужас. По данным СМИ, обеспечение безопасности семьи Трампа в Нью-Йорке ежедневно обходится полицейскому управлению города от 127 до 146 тысяч долларов.
На сайте Change.org была размещена петиция под названием: «Заставить Меланью Трамп остаться в Белом доме или оплачивать расходы самостоятельно». Петицию подписали свыше 120 тысяч человек.
Из текста петиции: «Американские налогоплательщики платят неоправданно огромные деньги для защиты первой леди в Trump Tower, расположенном в Нью-Йорке. Эти расходы не способствуют сокращению национального долга государства. Финансирование этого должно быть прекращено».
После переезда Дональда Трампа в Белый дом первая леди решила остаться в Нью-Йорке в связи с тем, что 10-летний сын президентской четы Бэррон учится в школе в этом городе. Меланья Трамп сочла необходимым остаться в Нью-Йорке до конца учебного года.
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