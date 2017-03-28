В Северной столице хотят построить наземное метро

Открытая ветка метро может стать альтернативой кольцевой линии подземки.
Сегодня проект открытого метро представили в Смольном. Судя по схемам, основу предполагаемой трассы, которая соединит Юнтолово и Сосновую поляну, составят существующие железные дороги. При этом помимо действующих станций метрополитена разработчики учли и те, которые только готовятся к открытию.
Линию уже сравнили с Московским центральным кольцом. Правда, в случае Петербурга оно будет незамкнутым. По словам чиновников, трассу предполагают включить в действующую систему.
На некоторых остановках пассажиры смогут пересаживаться в вагоны метро, электрички и наземный транспорт. По предварительным подсчетам, пассажиропоток может составить около 60 миллионов человек в год.
Линию уже сравнили с Московским центральным кольцом. Правда, в случае Петербурга оно будет незамкнутым. По словам чиновников, трассу предполагают включить в действующую систему.
На некоторых остановках пассажиры смогут пересаживаться в вагоны метро, электрички и наземный транспорт. По предварительным подсчетам, пассажиропоток может составить около 60 миллионов человек в год.
Комментарии