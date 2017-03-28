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  • 28.03, 22:30
    В Северной столице хотят построить наземное метро. Санкт-Петербург, Смольный, железные дороги, метро, общественный транспорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Северной столице хотят построить наземное метро

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    В Северной столице хотят построить наземное метро

    В Северной столице хотят построить наземное метро

      Открытая ветка метро может стать альтернативой кольцевой линии подземки.

      Сегодня проект открытого метро представили в Смольном. Судя по схемам, основу предполагаемой трассы, которая соединит Юнтолово и Сосновую поляну, составят существующие железные дороги. При этом помимо действующих станций метрополитена разработчики учли и те, которые только готовятся к открытию.

      Линию уже сравнили с Московским центральным кольцом. Правда, в случае Петербурга оно будет незамкнутым. По словам чиновников, трассу предполагают включить в действующую систему.

      На некоторых остановках пассажиры смогут пересаживаться в вагоны метро, электрички и наземный транспорт. По предварительным подсчетам, пассажиропоток может составить около 60 миллионов человек в год.

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