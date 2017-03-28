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  • 28.03, 21:00
    Жители Находки задыхаются от черной пыли. Находка, Приморье, уголь, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Жители Находки задыхаются от черной пыли

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    Жители Находки задыхаются от черной пыли

    Жители Находки задыхаются от черной пыли

      Жители приморской Находки обратились за помощью к Владимиру Путину. Город буквально задыхается. Дома, школы, детские сады — все стремительно покрывает угольная пыль, на улицу приходится выходить в медицинских масках.

      Даже наглухо закрытые пластиковые окна не спасают квартиру Ольги Вершковой от угольной пыли. Она здесь повсюду — на ковре, дверях и подоконниках. К генеральной уборке домохозяйке не привыкать. Но уже через несколько дней толстый слой черной грязи снова проникает в дом. Ольга переживает: ведь всем этим приходится дышать не только ей, но и ее малолетним детям.

      Ольга Вершкова, жительница Находки: «У меня старший ребенок так не болел. А младший за счет того, что дышит, у нас всегда респираторные заболевания. И постоянно мы лежим в больнице. И постоянно у нас на основе этого, я даже боюсь, как бы до астмы не дошло».

      Ольга живет в самом близком от угольного терминала микрорайоне Находки. От домов до причальной стенки с барханами сыпучего толпива всего несколько сотен метров. В сильный ветер некоторые жильцы выходят на улицу в медицинских масках. Говорят, что таким образом спасаются от черного облака, нависающего прямо у них над головой.

      В Находке и ее окрестностях перевалкой угля занимаются 11 стивидорных компаний. Ежегодно они отправляют за границу десятки миллионов тонн топлива. Объемы грузов растут, а вместе с ними и вредные выбросы в атмосферу. Внеплановая проверка показала: на половине здешних терминалов грубо нарушены экологические нормы.

      Возмущение жители города высказывают не только в Интернете, но и на митингах. Выводам санитарных служб о том, что предельно допустимые концентрации угольной пыли в воздухе не превышены, никто не поверил. Некоторые и вовсе предложили радикальные методы — запретить портовикам переваливать уголь открытым способом.

      Стивидоров краевые чиновники призвали принять экстренные меры для защиты жителей. Бизнесмены отчитались — необходимый экологический минимум они стараются выполнять. Некоторые уже закупили водяные пушки, чтобы орошать угольные склады и сбивать пыль. Однако принятых наскоро мер оказалось недостаточно. В этом убедился депутат Госдумы от Приморья Виктор Пинский. Свою региональную парламентскую неделю он посвятил самой горячей экологической проблеме, характерной не только для Дальнего Востока.

      Виктор Пинский, депутат Госдумы: «Это проблема и Мурманска, и Ванино, это уже федеральная у нас повестка. Поэтому на федеральном уровне надо принимать решения, устанавливать нормы и правила, которые бы эту деятельность регулировали».

      Деятельность стивидоров планируют контролировать и с помощью поправок в природоохранное законодательство. Существующая система административных штрафов некоторым коммерсантам позволяет пока откладывать мысли об экологичных технологиях на второй план. Дешевле нарушать, отмечает корреспондент НТВ Сергей Анцигин.

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