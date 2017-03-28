Ученые оценили умственные способности детей веганов

Нехватка витамина В12 во время внутриутробного развития и в первые годы жизни детей ухудшает их умственные способности. В основном эта проблема касается детей из бедных стран, в более благополучных государствах в группу риска попадают дети веганов.
Дети, испытывающие нехватку витамина В12 во время внутриутробного периода и в первые годы жизни, отстают в развитии от своих более правильно питающихся сверстников. К такому выводу пришли ученые из норвежского исследовательского центра Uni Research в Бергене, передает Газета.Ru. Результаты их исследования опубликованы в журнале American Journal of Clinical Nutrition.
Ученые взяли образцы крови у 500 младенцев из Непала и выявили уровень содержания витамина В12 в крови. Спустя пять лет они встретились с 320 из этих детей и проверили их умственные способности с помощью различных тестов. Большинство детей, участвовавших в исследовании, не испытывали острого дефицита витамина В12, но его содержание в организме было ниже уровня, необходимого для нормального роста и развития. Выяснилось, что дети с нехваткой В12 испытывают сложности с распознаванием букв, способностью работать со сложными геометрическими фигурами, интерпретацией эмоций сверстников, им хуже даются головоломки.
Нехватка витамина В12 — распространенное явление в бедных странах. Он поступает в организм с мясом, молочной продукцией и яйцами. В развитых же странах в группу риска попадают дети веганов — сторонников наиболее строгой формы вегетарианства, полностью исключающей потребление пищи животного происхождения. Также нехватка В12 может стать причиной преждевременных родов: риск родить недоношенного ребенка при дефиците витамина возрастает на 21%.
Ученые взяли образцы крови у 500 младенцев из Непала и выявили уровень содержания витамина В12 в крови. Спустя пять лет они встретились с 320 из этих детей и проверили их умственные способности с помощью различных тестов. Большинство детей, участвовавших в исследовании, не испытывали острого дефицита витамина В12, но его содержание в организме было ниже уровня, необходимого для нормального роста и развития. Выяснилось, что дети с нехваткой В12 испытывают сложности с распознаванием букв, способностью работать со сложными геометрическими фигурами, интерпретацией эмоций сверстников, им хуже даются головоломки.
Нехватка витамина В12 — распространенное явление в бедных странах. Он поступает в организм с мясом, молочной продукцией и яйцами. В развитых же странах в группу риска попадают дети веганов — сторонников наиболее строгой формы вегетарианства, полностью исключающей потребление пищи животного происхождения. Также нехватка В12 может стать причиной преждевременных родов: риск родить недоношенного ребенка при дефиците витамина возрастает на 21%.
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