Утраченную в годы войны скульптуру петербургские физики отпечатали на 3D-принтере

Петербургские ученые создали и применили революционный способ восстановления скульптуры «Ева у источника».

На первый взгляд, это очередная работа художественной академии Штиглица. Но находится скульптура в физической лаборатории. Сюда же ее уменьшенную копию приносит доцент кафедры квантовой электроники, что не случайно. Этот в прямом смысле нерукотворный памятник сотрудников ЛЭТИ. В доказательство они показывают авторские штрихи, вернее, отпечатки.



Стилизация под бронзу — пожалуй, единственное, что напоминает о металле. Сама скульптура пластмассовая и от того очень легкая. К тому же она в несколько раз меньше утраченного оригинала. Авторы подумывали и над тем, чтобы отлить композицию в полную величину в том самом историческом сплаве олова и цинка, но это оказалось не по карману. Ведь изготавливать придется фактически всю фигуру. Во время войны уцелело меньше 10 процентов.



Вадим Парфёнов, автор реконструкции скульптуры «Ева у источника», доцент СПбГЭТУ «ЛЭТИ»: «Здесь было буквально несколько фрагментов. Самое главное, что сохранилось лицо и часть головы, а также часть ноги, рука, коленный сустав другой ноги».



«Ева у источника» когда-то была жемчужиной богатейшей коллекции хозяина Сергиевской усадьбы, герцога Максимилиана Лейхтенбергского, знатного ценителя искусства. Это была копия мраморной скульптуры, созданная английским мастером Эдвардом Ходжесом Бейли в 1818 году. Судя по фото, находилась она в саду у павильона. Сейчас там барханы и кустарники.



В ХХ веке скульптуру перенесли к восточному фасаду дворца. И именно туда во время Великой Отечественной прилетела мина. После чего скульптуру, олицетворяющую потерянный рай, саму стали считать утерянной. 13 фрагментов скульптуры обнаружили в 2007 году во время реконструкции Сергиевской усадьбы в Старом Петергофе.



В ЛЭТИ радостно принялись сканировать фрагменты и даже выстроили виртуальный каркас скульптуры. Только по разрозненным частям позу было трудно воссоздать. Изображений, кроме маленькой нечеткой почтовой марки, тогда не нашли.



Пришлось обращаться в Бристольский музей. Там хранится оригинал «Евы», по образу которой в XIX веке герцогу и отлили отечественный вариант. Позже по снимкам англичан скульптор сделал гипсовую форму. Ее тоже отсканировали, увеличили и соединили с найденными частями, отмечает корреспондент НТВ Антон Зыков.



Медленно слой за слоем синяя пластмассовая леска на 3D-принтере превращалась в «Еву у источника». Принтер расплавляет пластик и распределяет его в зависимости от заданных параметров объекта. Правда, как раз из-за больших габаритов печать скульптуры не сразу заладилась.



В Сергиевку Ева вернется в апреле. Там уже и место нашли — во дворце, где тепло, сухо и не так много света. Чтобы скульптура еще больше казалась оригиналом. Если, конечно, ее не двигать и не знать, что прототип был намного тяжелее.