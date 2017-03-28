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  • 28.03, 17:58

    В Москве проверят медиков, отказавшихся донести пациента с инфарктом до скорой

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    В Москве проверят медиков, отказавшихся донести пациента с инфарктом до скорой

    В Москве проверят медиков, отказавшихся донести пациента с инфарктом до скорой

    Следователи проверят появившуюся в СМИ информацию о том, что бригада медиков в Москве якобы отказалась перенести в машину скорой помощи пациента с инфарктом.

    В пресс-службе ГСУ СК России по Москве сообщили, что доследственная проверка проводится по информации, распространенной в СМИ, о ненадлежащем исполнении своих обязанностей сотрудниками скорой помощи, прибывшими на вызов к больному.

    Согласно появившимся в прессе сообщениям, в ночь на 13 марта 2017 года медики, приехав по вызову, поставили больному диагноз инфаркт. Однако перенести мужчину на носилках в автомобиль неотложки отказались. Более того, сообщалось, что врачи предложили жене больного найти посторонних людей для помощи. А после запретили женщине ехать с ними в больницу, куда должны были госпитализировать ее мужа.

    В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям и бездействию медицинских работников. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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