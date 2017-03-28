Путин подписал закон о натуральных компенсациях по ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон о приоритете натурального возмещения по ОСАГО перед денежной выплатой.
Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, в большинстве страховых случаев автовладелец должен будет обращаться на станцию технического обслуживания автомобилей для ремонта транспортного средства. При этом СТО нужно будет выбирать из перечня, который предлагает страховая компания. Другую СТО можно будет выбрать в случае, если этот момент будет отдельно оговорен со страховой компанией.
Что касается денежной компенсации, то возможность получить ее останется, если транспортное средство не подлежит ремонту, если водителю будет причинен вред средней тяжести или тяжкий, или же в случае его гибели. Денежные выплаты также можно будет получить, если стоимость ремонта автомобиля превысит 400 тысяч рублей.
Закон вступит в силу через 30 дней после опубликования и будет действовать только в отношении новых договоров ОСАГО.
Что касается денежной компенсации, то возможность получить ее останется, если транспортное средство не подлежит ремонту, если водителю будет причинен вред средней тяжести или тяжкий, или же в случае его гибели. Денежные выплаты также можно будет получить, если стоимость ремонта автомобиля превысит 400 тысяч рублей.
Закон вступит в силу через 30 дней после опубликования и будет действовать только в отношении новых договоров ОСАГО.
Комментарии