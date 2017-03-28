Разведчиков ВДВ РФ перебросили в Таджикистан для совместных учений

Ульяновских десантников перебросили на аэродром Айни в Душанбе для участия в российско-таджикистанских командно-штабных учениях.

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Военнослужащих разведывательного подразделения Ульяновского соединения Воздушно-десантных войск перебросили в Таджикистан на самолетах Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).



Пресс-служба ЦВО: «Сегодня военнослужащие разведывательного подразделения Ульяновского соединения ВДВ, привлекаемые к совместному командно-штабному учению вооруженных сил России и Таджикистана, осуществили переброску с аэродрома в Ульяновской области на аэродром Айни в Душанбе».



По информации пресс-службы, в ходе учений российским десантникам во взаимодействии с подразделениями ЦВО и Вооруженных сил Таджикистана предстоит отработать задачи в горных условиях, а также практическое десантирование личного состава на незнакомые площадки приземления в сложных климатических условиях.



Совместные командно-штабные учения по управлению объединенной группировкой войск проходят в Таджикистане с 27 по 30 марта в соответствии с планом сотрудничества между военными ведомствами двух стран. Учения проходят в Хатлонской области Таджикистана, на полигонах «Харбмайдон», «Момирак», «Московский» и полигонах российской 201-й военной базы «Ляур» и «Самбули».