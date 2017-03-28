Бобу Дилану пригрозили не заплатить денег за Нобелевку

Нобелевский комитет предупредил Боб Дилана, что если до 10 июня он не прочитает традиционную Нобелевскую лекцию, то премиальную сумму в размере 909 тысяч долларов ему не выплатят.
По словам постоянного секретаря Шведской академии Сары Даниус, представителям Нобелевксого комитета так и не удалось пообщаться с Диланом по поводу присужденной ему награды. Данилус также отметила, что «музыкант в курсе, что Нобелевская лекция должна быть прочитана не позднее 10 июня, иначе денежная составляющая награды выплачена не будет». Тем не менее, подчеркнула Даниус, Дилан волен поступить так, как ему хочется, это только его дело.
Как отмеачют Вести.Ru, сам музыкант пока никак не прокомментировал эту новость. Однако известно, что в первых числах апреля Боб Дилан выступит в Стокгольме. Эти концерты были запланированы еще до октября 2016 года, когда стало известно о присуждении артисту Нобелевской премии по литературе.
стал лауреатом Нобелевской премии по литературе 2016 года «создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции». Музыкант достаточно спокойно отнесся к присужденной награде. В частности, он не приехал на торжественную церемонию награждения, сославшись на занятость.
Как отмеачют Вести.Ru, сам музыкант пока никак не прокомментировал эту новость. Однако известно, что в первых числах апреля Боб Дилан выступит в Стокгольме. Эти концерты были запланированы еще до октября 2016 года, когда стало известно о присуждении артисту Нобелевской премии по литературе.
стал лауреатом Нобелевской премии по литературе 2016 года «создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции». Музыкант достаточно спокойно отнесся к присужденной награде. В частности, он не приехал на торжественную церемонию награждения, сославшись на занятость.
Комментарии