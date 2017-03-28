В Москве на доме дипломата Александры Коллонтай появилась мемориальная доска

В российской столице открыли мемориальную доску в память о выдающемся советском дипломате Александре Коллонтай. Барельеф работы Зураба Церетели установлен на Ленинском проспекте на стене дома, где Коллонтай жила последние 7 лет жизни.

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Лавров

Москва

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На торжественной церемонии открытия выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что во многом благодаря Коллонтай Финляндия вышла из войны в 44-м году, что позволило сберечь жизни тысяч советских солдат.



Александра Коллонтай родилась в обеспеченной дворянской семье. В 20 лет она увлеклась революционными идеями и участвовала в подпольных кружках. Ее называют одной из основоположниц марксистского феминизма. После победы революции Коллонтай стала наркомом социального призрения. То есть ее можно назвать первой советской женщиной-министром.