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  • 28.03, 16:26
    В Подмосковье зверски избили 87-летнюю ученую-ракетчицу: видео. Московская область, драки и избиения, пенсионеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Подмосковье зверски избили 87-летнюю ученую-ракетчицу: видео

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    В Подмосковье зверски избили <nobr>87-летнюю</nobr> <nobr>ученую-ракетчицу</nobr>: видео

    В Подмосковье зверски избили 87-летнюю ученую-ракетчицу: видео

    В Подмосковье зверски избили <nobr>87-летнюю</nobr> <nobr>ученую-ракетчицу</nobr>: видео

      В подмосковном Королёве Сыщики выясняют, по чьей вине 87-летняя Валерия Штанько, в прошлом специалист в области ракетостроения, попала в больницу с многочисленными гематомами. Пенсионерку доставили в больницу, где врачи зафиксировали следы побоев.

      Шокирующее видео на камеру мобильного телефона сняли соседи советского ученого-ракетчика Валерии Штанько. Ролик сделан на утро после случившегося. Сосед пенсионерки Владимир Кадушкин пытается самостоятельно узнать, кто ее избил. Однако Штанько всячески уходит от ответа. Пояснила лишь, что у нее пропали деньги и документы.

      При этом Кадушкин уверен — пенсионерку явно избили и запугали. Однако писать заявление в полицию запуганная женщина отказалась. Даже в больницу пострадавшую удалось отправить не с первого раза.

      В прошлом Валерия Штанько работала инженером-математиком в сфере космических разработок, сотрудничала с ключевой фигурой в освоении человеком космоса, создателем практической космонавтики Сергеем Королёвым. Даже сейчас многие инженеры-конструкторы продолжают обращаться к Валерии Штанько за советом.

      В том, что это было нападение не сомневается, и сосед пенсионерки Леонид Мошкин. По его словам, Штанько получала «хорошую пенсию». Видимо, из-за этого к женщине в квартиру и проникли неизвестные. Они избили и ограбили хозяйку.

      О деньгах, по словам старшего по дому Артура Самонова, наверняка знал лишь один человек — Наталья с 3-го этажа. Именно с этой женщиной Штанько поддерживала теплые отношения, в свое время они вместе жили в общежитии при институте. В настоящее время Наталью опрашивают полицейские.

      В настоящее время Валерия Штанько находится в больнице. По словам медиков, у пенсионерки зафиксировано сотрясение, однако ее здоровью сейчас ничего не угрожает. Ситуацию под свой контроль взяли и в органах соцопеки.

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