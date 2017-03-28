В Подмосковье зверски избили 87-летнюю ученую-ракетчицу: видео

В подмосковном Королёве Сыщики выясняют, по чьей вине 87-летняя Валерия Штанько, в прошлом специалист в области ракетостроения, попала в больницу с многочисленными гематомами. Пенсионерку доставили в больницу, где врачи зафиксировали следы побоев.

Шокирующее видео на камеру мобильного телефона сняли соседи советского ученого-ракетчика Валерии Штанько. Ролик сделан на утро после случившегося. Сосед пенсионерки Владимир Кадушкин пытается самостоятельно узнать, кто ее избил. Однако Штанько всячески уходит от ответа. Пояснила лишь, что у нее пропали деньги и документы.



При этом Кадушкин уверен — пенсионерку явно избили и запугали. Однако писать заявление в полицию запуганная женщина отказалась. Даже в больницу пострадавшую удалось отправить не с первого раза.



В прошлом Валерия Штанько работала инженером-математиком в сфере космических разработок, сотрудничала с ключевой фигурой в освоении человеком космоса, создателем практической космонавтики Сергеем Королёвым. Даже сейчас многие инженеры-конструкторы продолжают обращаться к Валерии Штанько за советом.



В том, что это было нападение не сомневается, и сосед пенсионерки Леонид Мошкин. По его словам, Штанько получала «хорошую пенсию». Видимо, из-за этого к женщине в квартиру и проникли неизвестные. Они избили и ограбили хозяйку.



О деньгах, по словам старшего по дому Артура Самонова, наверняка знал лишь один человек — Наталья с 3-го этажа. Именно с этой женщиной Штанько поддерживала теплые отношения, в свое время они вместе жили в общежитии при институте. В настоящее время Наталью опрашивают полицейские.



В настоящее время Валерия Штанько находится в больнице. По словам медиков, у пенсионерки зафиксировано сотрясение, однако ее здоровью сейчас ничего не угрожает. Ситуацию под свой контроль взяли и в органах соцопеки.

