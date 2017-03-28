КС согласился с правом Смольного утверждать Правила землепользования и застройки

В Северной столице озвучено решение Конституционного суда по полномочиям чиновников городской администрации в области градостроения.
Судьи КС не нашли нарушений норм Конституции в том, что федеральные власти передали чиновникам полномочия по утверждению Правил землепользования и застройки. Ранее соответствующим правом обладало Законодательное собрание.
Как сообщает «Фонтанка», петербургский ЗакС обратился в Конституционный суд в 2016 году. Парламентарии были недовольны поправками в Градостроительный кодекс, которые дали право Смольному без участия ЗакСа утверждать Правила землепользования и застройки города.
Это второй по значимости после Генплана градостроительный документ. Например, он определяет плотность и высоту застройки новых районов Северной столицы.
Председатель КС Валерий Зорькин подчеркнул, что региональные депутаты не лишены возможности определять в принципиальном плане элементы содержания ПЗЗ, а также могут проводить парламентские дискуссии и обсуждения. Таким образом, правительство Петербурга будет и дальше утверждать Правила землепользования и застройки.
Петербургские депутаты пытались доказать в суде, что федеральные власти нарушили принцип равноправия субъектов страны, потому как новые правила коснулись только Москвы и Петербурга, а позже затронут и Севастополь (то есть города федерального значения). Кроме того, по мнению парламентариев, изменения нарушают принцип разделения властей и повышают риск возникновения злоупотреблений.
Как сообщает «Фонтанка», петербургский ЗакС обратился в Конституционный суд в 2016 году. Парламентарии были недовольны поправками в Градостроительный кодекс, которые дали право Смольному без участия ЗакСа утверждать Правила землепользования и застройки города.
Это второй по значимости после Генплана градостроительный документ. Например, он определяет плотность и высоту застройки новых районов Северной столицы.
Председатель КС Валерий Зорькин подчеркнул, что региональные депутаты не лишены возможности определять в принципиальном плане элементы содержания ПЗЗ, а также могут проводить парламентские дискуссии и обсуждения. Таким образом, правительство Петербурга будет и дальше утверждать Правила землепользования и застройки.
Петербургские депутаты пытались доказать в суде, что федеральные власти нарушили принцип равноправия субъектов страны, потому как новые правила коснулись только Москвы и Петербурга, а позже затронут и Севастополь (то есть города федерального значения). Кроме того, по мнению парламентариев, изменения нарушают принцип разделения властей и повышают риск возникновения злоупотреблений.
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