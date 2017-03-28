Будущий автомобиль Путина: фото

Будущий автомобиль Владимира Путина сейчас тестируют на замерзшем озере в Швеции.
Интернет-издание Motor1 утверждает, что в его распоряжении оказались фотографии, на которых, как рассказывают несколько источников, — испытания седана из проекта «Кортеж». Запустили его еще в 2012 году с целью создать автомобили для первых лиц страны. Типов кузова будет 4 — седан, лимузин, минивэн и внедорожник.
На снимках видно, что седан похож на Rolls-Royce и Bentley. Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее говорил, что первые машины соберут в конце этого или начале следующего года. Общие инвестиции в проект из бюджета оценивали примерно в 12,5 миллиарда рублей.
На снимках видно, что седан похож на Rolls-Royce и Bentley. Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее говорил, что первые машины соберут в конце этого или начале следующего года. Общие инвестиции в проект из бюджета оценивали примерно в 12,5 миллиарда рублей.
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