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  • 28.03, 14:55
    Будущий автомобиль Путина: фото. автомобили, автомобильная промышленность, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Будущий автомобиль Путина: фото

    3 комментария
    Будущий автомобиль Путина: фото

    Будущий автомобиль Путина: фото

    Будущий автомобиль Путина: фото

      Будущий автомобиль Владимира Путина сейчас тестируют на замерзшем озере в Швеции.

      Интернет-издание Motor1 утверждает, что в его распоряжении оказались фотографии, на которых, как рассказывают несколько источников, — испытания седана из проекта «Кортеж». Запустили его еще в 2012 году с целью создать автомобили для первых лиц страны. Типов кузова будет 4 — седан, лимузин, минивэн и внедорожник.

      На снимках видно, что седан похож на Rolls-Royce и Bentley. Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее говорил, что первые машины соберут в конце этого или начале следующего года. Общие инвестиции в проект из бюджета оценивали примерно в 12,5 миллиарда рублей.

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