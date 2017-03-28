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  • 28.03, 14:55
    Российские саперы при помощи «Уранов» и собак очищают Пальмиру от снарядов. Сирия, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, разминирование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Российские саперы при помощи «Уранов» и собак очищают Пальмиру от снарядов

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    Российские саперы при помощи «Уранов» и собак очищают Пальмиру от снарядов

    Российские саперы при помощи «Уранов» и собак очищают Пальмиру от снарядов

      Многие сирийские поселения находятся в заминированных районах. Сложные саперные работы, в том числе по очистке Пальмиры, проводят российские специалисты.

      В Минобороны провели сегодня брифинг для прессы.

      Сергей Рудской, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ: «На сегодняшний день российскими специалистами разминированы 18 социально значимых объектов, 940 зданий и жилых домов на территории более 445 гектаров, 46 километров дорог, обезврежены более 1800 взрывоопасных предметов и самодельных взрывных устройств».

      По словам Рудского, к разминированию Пальмиры привлечены роботы-саперы «Уран» и собаки минно-разыскной службы. В Минобороны снова обратились к международному сообществу с призывом принять участие в операции по разминированию памятников мировой культуры, расположенных в древнем городе.

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