Премьера на НТВ: Алексей Чадов, Олег Тактаров и Анна Старшенбаум в сериале «Мертв на 99%»

10 апреля на телеканале НТВ стартует многосерийный художественный фильм «Мертв на 99%» по сценарию Дениса Карышева («Охота на дьявола», «Код Апокалипсиса», «Дикий», «Квест»). Главную роль столичного архитектора, за которым гоняются спецслужбы, играет Алексей Чадов («Дело чести», «Война», «9 рота»).
Архитектор Артём Артов умеет красиво зарабатывать деньги и легко с ними расставаться. Его жизнь — это дорогие спорткары, роскошные лофты, элитные рестораны и девушка-модель. Но идиллия заканчивается, когда Артёма принимают за опасного преступника по кличке Змей, за которым охотятся Интерпол, ФСБ и обманутые торговцы оружием из Албании. Полковник Федеральной службы безопасности Хромов (Олег Тактаров) пытается разобраться, кто же на самом деле этот Змей? Может преступник скопировал не только внешность Артова, но и присвоил жизнь успешного модного архитектора? Чтобы вернуть себе имя и отстоять право на жизнь некогда богемному Артёму предстоит выживать в огромном городе без средств, роскошного авто и документов.
Степан Коршунов, режиссер-постановщик: «Алексей Чадов — фантастический по-настоящему голливудский актер, который полностью отдает себя роли. Когда мы готовились к этой роли, он нарабатывал сразу два комплекта — для Артёма, как он ходит, как говорит, как думает, — и тоже самое про Змея. Они очень похожи, но все же разнятся: у Змея, например, голос ниже, спокойнее, чуть более сиплый, а у Артёма — выше, речь активнее и более энергичная. Чадову приходилось иногда за один день играть двух героев, и не по очереди, в одной сцене одну роль, в другой — другую, а сразу две. Это очень тяжелая работа».
Алексей Чадов, актер: «В сцене боя между Артёмом и Змеем мы четыре часа снимали за Змея, потом был перерыв и ещё столько времени же снимали за Артёма. Часов 14 мы работали в общей сложности, и я выдохся под конец смены: весь день драться, бегать, падать, орать и надувать вены, конечно, возможно, но до определенного момента».
События в сериале разворачиваются в нескольких странах — Албании, Германии и России, но география съемок ограничилась только Москвой. Так, семью албанского бизнесмена «поселили» в Подмосковье на Новой Риге, в доме из мрамора в классическом средиземноморском стиле с медной крышей. Сценарист Денис Карышев поставил перед продюсерами сложную задачу. По задумке несколько героев сериала «Мертв на 99%» говорят на албанском языке, который входит в индоевропейскую языковую группу. Сабине Ахмедовой («Диверсант 2: Конец войны», «Жизнь и приключения Мишки Япончика») и Константину Адаеву («Глухарь», «Чернобыль: Зона отчуждения»), которые играли албанцев, пришлось выучить целые эпизоды на неродном языке. Осваивать язык актерам помогал сотрудник албанского посольства, который в кратчайшие сроки обучил их правильному произношению.
В одной из серий героя Чадова преследуют албанские мафиози.
Алексей Чадов, актер: «Я за рулем себя спокойно чувствую, уверенно, и я знаю, что я делаю. Я не выполняю профессиональные трюки и не рискую жизнью. И здесь я сначала попробовал, а потом понял — могу. Это непередаваемые ощущения: в наручниках, в машине с ручной коробкой передач, погоня, камеры, пылища! Я не мог отказаться, потому что мне это было интересно!».
Герой Чадова в сериале скрывается от преследования. По его следам идет полковник ФСБ Хромов в исполнении Олега Тактарова — «актера, который играет спинным мозгом», как сказал про него режиссёр-постановщик сериала Степан Коршунов.
Степан Коршунов, режиссер-постановщик: «Оставаясь абсолютно нейтральным внешне, внутри Тактаров проживает перемены: видно, как происходит внутренняя драма, а снаружи, казалось бы, это никак не отражается».
Сам Олег Тактаров уверен, что сериал «Мертв на 99%» нельзя пропустить.
Олег Тактаров, актер: «Это современное динамичное кино. Сценарий получился великолепный, это по-настоящему увлекательный детектив. Уверен, что главные герои в исполнении Ани Старшенбаум и Алексея Чадова просто очаруют зрителей. Мой герой Хромов — это лед, за которым кроется пламя. Он рассудительный, спокойный, в меру ироничный и саркастичный, но чересчур порядочный».
Премьера детективного сериала «Мертв на 99%» состоится на телеканале НТВ 10 апреля 2017 года.
Степан Коршунов, режиссер-постановщик: «Алексей Чадов — фантастический по-настоящему голливудский актер, который полностью отдает себя роли. Когда мы готовились к этой роли, он нарабатывал сразу два комплекта — для Артёма, как он ходит, как говорит, как думает, — и тоже самое про Змея. Они очень похожи, но все же разнятся: у Змея, например, голос ниже, спокойнее, чуть более сиплый, а у Артёма — выше, речь активнее и более энергичная. Чадову приходилось иногда за один день играть двух героев, и не по очереди, в одной сцене одну роль, в другой — другую, а сразу две. Это очень тяжелая работа».
Алексей Чадов, актер: «В сцене боя между Артёмом и Змеем мы четыре часа снимали за Змея, потом был перерыв и ещё столько времени же снимали за Артёма. Часов 14 мы работали в общей сложности, и я выдохся под конец смены: весь день драться, бегать, падать, орать и надувать вены, конечно, возможно, но до определенного момента».
События в сериале разворачиваются в нескольких странах — Албании, Германии и России, но география съемок ограничилась только Москвой. Так, семью албанского бизнесмена «поселили» в Подмосковье на Новой Риге, в доме из мрамора в классическом средиземноморском стиле с медной крышей. Сценарист Денис Карышев поставил перед продюсерами сложную задачу. По задумке несколько героев сериала «Мертв на 99%» говорят на албанском языке, который входит в индоевропейскую языковую группу. Сабине Ахмедовой («Диверсант 2: Конец войны», «Жизнь и приключения Мишки Япончика») и Константину Адаеву («Глухарь», «Чернобыль: Зона отчуждения»), которые играли албанцев, пришлось выучить целые эпизоды на неродном языке. Осваивать язык актерам помогал сотрудник албанского посольства, который в кратчайшие сроки обучил их правильному произношению.
В одной из серий героя Чадова преследуют албанские мафиози.
Алексей Чадов, актер: «Я за рулем себя спокойно чувствую, уверенно, и я знаю, что я делаю. Я не выполняю профессиональные трюки и не рискую жизнью. И здесь я сначала попробовал, а потом понял — могу. Это непередаваемые ощущения: в наручниках, в машине с ручной коробкой передач, погоня, камеры, пылища! Я не мог отказаться, потому что мне это было интересно!».
Герой Чадова в сериале скрывается от преследования. По его следам идет полковник ФСБ Хромов в исполнении Олега Тактарова — «актера, который играет спинным мозгом», как сказал про него режиссёр-постановщик сериала Степан Коршунов.
Степан Коршунов, режиссер-постановщик: «Оставаясь абсолютно нейтральным внешне, внутри Тактаров проживает перемены: видно, как происходит внутренняя драма, а снаружи, казалось бы, это никак не отражается».
Сам Олег Тактаров уверен, что сериал «Мертв на 99%» нельзя пропустить.
Олег Тактаров, актер: «Это современное динамичное кино. Сценарий получился великолепный, это по-настоящему увлекательный детектив. Уверен, что главные герои в исполнении Ани Старшенбаум и Алексея Чадова просто очаруют зрителей. Мой герой Хромов — это лед, за которым кроется пламя. Он рассудительный, спокойный, в меру ироничный и саркастичный, но чересчур порядочный».
Премьера детективного сериала «Мертв на 99%» состоится на телеканале НТВ 10 апреля 2017 года.
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