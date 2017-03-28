Тысячи сирийцев получили гуманитарную помощь от российских военных

В лагерь беженцев, расположенный недалеко от сирийского города Манбидж, российские военные доставили 13,5 тонны продуктов.

Практически всем жителям лагеря пришлось покинуть свои дома, причем в спешке, поэтому у них нет даже необходимых вещей и возможности достать еду. Военные раздали людям консервы, сахар, чай, муку.



Переселенцы не теряют надежды вернуться в родные места. В центре по примирению враждующих сторон уверены, что шансов много, потому что с каждым днем все больше населенных пунктов присоединяются к режиму прекращения боевых действий.