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  • 28.03, 11:53
    Тысячи сирийцев получили гуманитарную помощь от российских военных. Сирия, армия и флот РФ, беженцы, войны и вооруженные конфликты, гуманитарная помощь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Тысячи сирийцев получили гуманитарную помощь от российских военных

    5 комментариев

    Тысячи сирийцев получили гуманитарную помощь от российских военных

    Тысячи сирийцев получили гуманитарную помощь от российских военных

      В лагерь беженцев, расположенный недалеко от сирийского города Манбидж, российские военные доставили 13,5 тонны продуктов.

      Практически всем жителям лагеря пришлось покинуть свои дома, причем в спешке, поэтому у них нет даже необходимых вещей и возможности достать еду. Военные раздали людям консервы, сахар, чай, муку.

      Переселенцы не теряют надежды вернуться в родные места. В центре по примирению враждующих сторон уверены, что шансов много, потому что с каждым днем все больше населенных пунктов присоединяются к режиму прекращения боевых действий.

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