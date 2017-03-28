Мечты сбываются: Тимур и его команда исполняют заветные желания больных детей

Мечтать не вредно, а в определенных случаях даже жизненно необходимо. Суть известной поговорки на деле доказывает команда благотворительного проекта «Мечтай со мной». Они помогают тяжелобольным детям осуществить самые заветные желания, например, встретиться с любимыми актерами, поучаствовать в настоящих гонках и даже стать мэром.

Маленькая Даша мечтала о такой встрече несколько лет, но даже в самых смелых фантазиях не могла такое представить, что будет готовить на одной кухне с героями любимого сериала.



Виктор Хориняк, актер: «Замечательный ребенок. Какие эмоции может Даша вызывать? Просто красавица. Прекрасное утро с Дашей и Марком проводим, учимся готовить французский омлет».



Больше половины из своих 11 лет Даша находится под пристальным наблюдением врачей. У девочки тяжелая патология сердца.



Татьяна Николаева, мама Даши: «Заболевание тяжелое, оно сопровождается внезапной остановкой сердца. То есть это может произойти в любой момент, поэтому мы живем и радуемся, что живем».



Встреча Даши с любимого актерами — часть большой благотворительной программы. Три года назад студент казанского университета Тимур захотел сделать жизнь смертельно больных детей чуточку лучше.



Тимур Сафин, руководитель проекта «Мечтай со мной»: «Для ребенка лечение — это очень здорово. Это важно, но это боль продолжающаяся и продолжающаяся, а мечта — это жизнь».



Как выяснил корреспондент Александр Терёхин, за время проекта Тимур и его команда осуществили мечты более 20 детей. Например, 11-летний Джейхун на один день стал мэром Казани, а пятилетний Салим сел в кресло второго пилота известного автогонщика. Психологи объясняют, что все дело в особом подходе. Они готовы неделями выяснять истинные желания ребенка, только так можно добиться необходимого эффекта.



Эльвира Башлай, детский психолог: «Это, безусловно, на время хотя бы на время отодвинет все негативные переживания и мысли о предстоящем лечении, уколах, врачах, таблетках, процедурах. Это само по себе еще является ценным».



Однако врачи не всегда одобряют такую терапию. Возникает вопрос: если это не лечение, то зачем вообще этим заниматься? На это авторы проекта молча указывают на счастливые глаза детей. Тимур признается, что был бы рад помочь каждому обратившемуся, но на исполнение даже самой простой мечты могут уйти месяцы подготовки. Бюджет каждой истории достигает сотни, а то и больше тысяч рублей. Но разве это дороже улыбки счастливого ребенка?