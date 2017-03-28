«Альфа-банк» вышел из Ассоциации российских банков

В среде российских финансовых компаний случился демарш, которого еще не видели.

«Альфа-банк» объявил, что покидает Ассоциацию российских банков. Недовольство финансового учреждения вызвал доклад к ежегодному съезду АРБ. В этом документе говорится, что в России подавляется конкуренция в банковской сфере, а также критикуются методы работы Центробанка, например, то, как проводится санация. В одном из эмоциональных тезисов сообщается, что отсечение банков от государственных денег приобретает чуть ли не циничные формы и утрачивает логику.



В ответном заявлении «Альфа-банк» отметил, что со стилистикой доклада и обвинениями ЦБ в циничности и фаворитизме не согласен и поэтому покидает АРБ. Съезд Ассоциации российских банков состоится сегодня, в нем примет участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина.