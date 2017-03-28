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  • 28.03, 11:53
    «Альфа-банк» вышел из Ассоциации российских банков. банки, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Альфа-банк» вышел из Ассоциации российских банков

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    «Альфа-банк» вышел из Ассоциации российских банков

    <nobr>«Альфа-банк</nobr>» вышел из Ассоциации российских банков

      В среде российских финансовых компаний случился демарш, которого еще не видели.

      «Альфа-банк» объявил, что покидает Ассоциацию российских банков. Недовольство финансового учреждения вызвал доклад к ежегодному съезду АРБ. В этом документе говорится, что в России подавляется конкуренция в банковской сфере, а также критикуются методы работы Центробанка, например, то, как проводится санация. В одном из эмоциональных тезисов сообщается, что отсечение банков от государственных денег приобретает чуть ли не циничные формы и утрачивает логику.

      В ответном заявлении «Альфа-банк» отметил, что со стилистикой доклада и обвинениями ЦБ в циничности и фаворитизме не согласен и поэтому покидает АРБ. Съезд Ассоциации российских банков состоится сегодня, в нем примет участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

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