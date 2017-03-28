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  • 28.03, 10:22

    ЛДПР предлагает давать дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день

    4 комментария

    ЛДПР предлагает давать дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день

    ЛДПР предлагает давать дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день

    В нижнюю палату российского парламента депутаты фракции ЛДПР решили внести законопроект о ненормированном рабочем дне. Предлагается установить предельно допустимое количество часов переработки в режиме ненормированного рабочего дня и увеличить дополнительный оплачиваемый отпуск на срок до 15 дней.

    С инициативой внести поправки в Трудовой кодекс выступили либерал-демократы Ярослав Нилов, Игорь Лебедев и Андрей Свинцов. По словам Нилова, также предлагается ввести запрет на ненормированный рабочий день для беременных женщин, несовершеннолетних и людей, имеющих проблемы со здоровьем.

    Как поясняют авторы законопроекта, сейчас под ненормированным рабочим днем понимается особый режим работы, когда отдельные сотрудники по распоряжению начальства при необходимости могут эпизодически привлекаться к работе за пределами установленной для них продолжительности рабочего дня, при этом переработка не считается сверхурочной работой и не оплачивается в повышенном размере. По мнению либерал-демократов, «необходимость» и «эпизодичность» являются оценочными категориями.

    Законопроект предполагает, что работодатель должен прописать в коллективном договоре возможное применение ненормированного рабочего графика. Определяется, что время, фактически отработанное работником за пределами рабочего дня (смены), не должно превышать 120 часов в год. По достижении предельного количества часов труд должен считаться сверхурочным с соответствующей компенсацией. Документ предлагает за ненормированный график работы установить ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск от 3 до 15 календарных дней, передает РИА Новости.

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