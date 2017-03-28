На Австралию обрушился мощный тропический циклон «Дебби»

Мощный удар тропического циклона «Дебби» принял австралийский штат Квинсленд. Накануне власти призвали жителей прибрежных районов, а это более 30 тысяч человек, эвакуироваться. Людей, которые по каким-то причинам уехать не смогли, просят оставаться в убежищах.

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«Дебби» пересек береговую линию Австралии между населенным пунктом Боуэном и курортным городком Эрли-Бич, что на северо-востоке штата Квинсленд. Циклон со скоростью около 12 километров в час продвигается в западном направлении, порывы ветра рядом с его эпицентром достигают 250 километров в час.



Судя по кадрам, снятым в Квинсленде, выйти на улицу сейчас невозможно. Жителей заранее предупредили о том, что спасатели придут на помощь только после того, как «Дебби» немного ослабнет. Метеорологи считают, что такой циклон приходит раз в 100 лет. Он не самый мощный, но количество осадков побьет рекорды. Только за час выпало больше 200 миллиметров.