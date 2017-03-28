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  • 28.03, 10:22
    На Австралию обрушился мощный тропический циклон «Дебби». Австралия, погода, эвакуация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На Австралию обрушился мощный тропический циклон «Дебби»

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    На Австралию обрушился мощный тропический циклон «Дебби»

    На Австралию обрушился мощный тропический циклон «Дебби»

    На Австралию обрушился мощный тропический циклон «Дебби»

      Мощный удар тропического циклона «Дебби» принял австралийский штат Квинсленд. Накануне власти призвали жителей прибрежных районов, а это более 30 тысяч человек, эвакуироваться. Людей, которые по каким-то причинам уехать не смогли, просят оставаться в убежищах.

      «Дебби» пересек береговую линию Австралии между населенным пунктом Боуэном и курортным городком Эрли-Бич, что на северо-востоке штата Квинсленд. Циклон со скоростью около 12 километров в час продвигается в западном направлении, порывы ветра рядом с его эпицентром достигают 250 километров в час.

      Судя по кадрам, снятым в Квинсленде, выйти на улицу сейчас невозможно. Жителей заранее предупредили о том, что спасатели придут на помощь только после того, как «Дебби» немного ослабнет. Метеорологи считают, что такой циклон приходит раз в 100 лет. Он не самый мощный, но количество осадков побьет рекорды. Только за час выпало больше 200 миллиметров.

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