С этого дня граждане Грузии могут без виз посещать страны Евросоюза

МИД Грузии напомнил гражданам страны правила пересечения границ и пребывания на территории стран ЕС, вступающие в силу с 28 марта.
В МИД Грузии напомнили, что безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре страны, не являющихся членами Европейского союза Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, и Швейцария). Кроме того, без виз граждане Грузии могут посещать территорию стран-кандидатов: Болгарию, Кипр, Хорватию и Румынию на срок до 90 дней в течение полугода.
При этом граждане Грузии будут обязаны отвечать на опросы пограничников о цели поездки и предъявлять выписку из банка с достаточным количеством денежных средств из расчета 50 евро в сутки или наличные, справку с работы и подтверждение цели поездки: обратные билеты, пассажирскую страховку и гостиничное бронирование.
В грузинском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что безвизовый режим не дает права на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм и отдых, бизнес-встречи, участие в культурных мероприятиях, посещения близких и родственников. Для этого и требуются вышеперечисленные документы.
Нарушители будут депортированы из стран Европы в Грузию, оштрафованы на 3 тысячи евро. Им также будет запрещено въезжать на территорию ЕС в течение 5 лет, пишет «Интерфакс».
При этом граждане Грузии будут обязаны отвечать на опросы пограничников о цели поездки и предъявлять выписку из банка с достаточным количеством денежных средств из расчета 50 евро в сутки или наличные, справку с работы и подтверждение цели поездки: обратные билеты, пассажирскую страховку и гостиничное бронирование.
В грузинском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что безвизовый режим не дает права на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм и отдых, бизнес-встречи, участие в культурных мероприятиях, посещения близких и родственников. Для этого и требуются вышеперечисленные документы.
Нарушители будут депортированы из стран Европы в Грузию, оштрафованы на 3 тысячи евро. Им также будет запрещено въезжать на территорию ЕС в течение 5 лет, пишет «Интерфакс».
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