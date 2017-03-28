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  • 28.03, 08:51
    Юный босниец разбил головой 111 бетонных блоков за 35 секунд: видео. единоборства, рекорды, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Юный босниец разбил головой 111 бетонных блоков за 35 секунд: видео

    9 комментариев
    Юный босниец разбил головой 111 бетонных блоков за 35 секунд: видео

    Юный босниец разбил головой 111 бетонных блоков за 35 секунд: видео

    Юный босниец разбил головой 111 бетонных блоков за 35 секунд: видео

      В Сети появилось вдохновляющее видео для тех, кто, преодолевая неприятности, жалуется на стену непонимания и чувствует, что бьется как рыба об лед.

      Юный боснийский тхэквондист Керим Ахметспахик установил рекорд, головой проломив 111 бетонных строительных блоков. На головокружительный трюк 16-летний спортсмен потратил 35 секунд.

      Ахметспахик выступил в городе Високо (Босния и Герцеговина) в присутствии специальной комиссии из Книги рекордов Гиннесса. Юноша кувыркался через уложенные стопками бетонные блоки и поочередно их разбивал.

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