СМИ: КНДР провела испытание двигателя для баллистической ракеты

Американские СМИ сообщили об очередных испытаниях двигателя межконтинентальной баллистической ракеты, произведенных Северной Кореей.
Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне, и испытания нового ракетного двигателя были произведены в пятницу.
Журналисты телеканала со ссылкой на военные источники утверждают, что речь идет о двигателях, которые могут быть установлены на межконтинентальных баллистических ракетах и угрожать материковой части США.
В понедельник США объявили о размещении на территории Южной Кореи новых истребителей-бомбардировщиков F-35B «для защиты партнеров от ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР».
Журналисты телеканала со ссылкой на военные источники утверждают, что речь идет о двигателях, которые могут быть установлены на межконтинентальных баллистических ракетах и угрожать материковой части США.
В понедельник США объявили о размещении на территории Южной Кореи новых истребителей-бомбардировщиков F-35B «для защиты партнеров от ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР».
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