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  • 28.03, 04:18

    СМИ: Илон Маск спонсирует компанию, разрабатывающую запись мыслей на цифровые носители

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    СМИ: Илон Маск спонсирует компанию, разрабатывающую запись мыслей на цифровые носители

    СМИ: Илон Маск спонсирует компанию, разрабатывающую запись мыслей на цифровые носители

    Глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск будет финансировать разработки компании Neuralink, которая займется разработкой технологии записи мыслей человека на электронные носители.

    Как пишет The Wall Street Journal, американский миллиардер Илон Маск может не только частично финансировать работу компании Neuralink, зарегистрированной в Калифорнии в 2016 году, но также войти в состав ее руководства.

    Основным направлением компании Neuralink, как ожидается, станет разработка технологий, позволяющих считывать данные с мозга человека и записывать их на цифровые носители, а также осуществлять обратную операцию.

    Издание пишет, что в прошлом Илон Маск неоднократно указывал на перспективность технологий такого рода и даже сообщал, что ведет исследования в этой области.

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