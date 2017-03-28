На западе Москвы во дворе застрелили мужчину

Столичная полиция расследует убийство мужчины во дворе одного из домов на Осенней улице.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов столицы, убийство произошло в одном из дворов на Осенней улице, недалеко от станции метро «Крылатское». Тело мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено рядом с домом 18. Преступники скрылись.
Полицию и скорую помощь вызвали очевидцы, сообщившие, что слышали несколько выстрелов. Врачи констатировали смерть.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливающие личность убитого, и опрашивающие очевидцев. Ведется расследование.
Полицию и скорую помощь вызвали очевидцы, сообщившие, что слышали несколько выстрелов. Врачи констатировали смерть.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливающие личность убитого, и опрашивающие очевидцев. Ведется расследование.
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