В Петербург вернулась зима и непогода

Конец марта огорошил петербуржцев ухудшением погоды и снегопадом.

Сегодня после весенней оттепели город на Неве вновь засыпало снегом. К вечеру ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду. Из-за надвигающегося шторма дорожные службы перешли на усиленный режим работы.



Вероятно, им пришлось перевооружиться. Планы коммунальщиков серьезно подпортила непогода.



Еще на минувшей неделе чиновники отрапортовали о старте весенней уборки. Как рассказали в комитете по благоустройству, в случае необходимости городские магистрали вновь придется обрабатывать слабо-солевым раствором. Снег и сильный ветер в Петербурге ожидаются и завтра.