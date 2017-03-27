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  • 27.03, 20:44
    В Петербург вернулась зима и непогода. Санкт-Петербург, весна, погода, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Петербург вернулась зима и непогода

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    В Петербург вернулась зима и непогода

    В Петербург вернулась зима и непогода

      Конец марта огорошил петербуржцев ухудшением погоды и снегопадом.

      Сегодня после весенней оттепели город на Неве вновь засыпало снегом. К вечеру ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду. Из-за надвигающегося шторма дорожные службы перешли на усиленный режим работы.

      Вероятно, им пришлось перевооружиться. Планы коммунальщиков серьезно подпортила непогода.

      Еще на минувшей неделе чиновники отрапортовали о старте весенней уборки. Как рассказали в комитете по благоустройству, в случае необходимости городские магистрали вновь придется обрабатывать слабо-солевым раствором. Снег и сильный ветер в Петербурге ожидаются и завтра.

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