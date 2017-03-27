«НТВ-видение» представляет фильм Вадима Фефилова «Старик, пых-пых и море»

Для съемок своего нового фильма корреспондент НТВ Вадим Фефилов отправился на Крайний Север, где в условиях холодной чукотской осени ему предстояло пожить на стоянках вместе с
кочевниками-оленеводами и выйти в Берингов пролив на китовую охоту. Здесь он познакомился с удивительным человеком, который и стал его проводником по суровым будням коренных обитателей здешних мест и их обычаям.
У Михаила Антоновича Зеленского русско-польские корни, но своим родным языком он считает чукотский. Почти 70 лет друзья зовут его Гыргольтагин, и появился на свет он в чукотской яранге, стоящей у озера Хариусов. В 50-е годы XX века его родители работали кочевыми учителями — именно так значилась их профессия в трудовых книжках. В годы перестройки он был первым кооператором на севере Чукотки, трижды был избран главой района, где живут китобои. Этнический европеец, он считает Арктику своей родиной и чувствует себя здесь по-настоящему своим.
Михаил Антонович перенес несколько тяжелых операций, всего два месяца назад лежал в больнице, но ничто не в состоянии заставить его оставаться в своей комфортной «двушке» в райцентре. В очередной раз он отправился в тундру, чтобы навестить своих друзей-оленеводов, а после снова решил выйти в море и взяться за тяжелый гарпун. В путешествие по родным местам он взял с собой Вадима, которому удалось не только узнать все о жизни в тундре по чукотским правилам, но и заработать себе новое имя.
Вадим Фефилов: «Откуда взялись на полуострове чукчи? По одной версии они — обломок проигравшего в кровавых междоусобицах монгольского клана и пришли в старину из Азии. По другой, чукчи — остаток древней арктической цивилизации. Возможно, американские индейцы — их потомки. Имена у чукчей — Ходящий по Реке, Идущий Вверх, у индейцев — Соколиный Глаз, Острый Коготь. Чукчи по своему характеру очень напоминают индейцев. В экстремальных ситуациях никогда не впадают в панику. У них даже женщины рожают молча, не издавая ни единого звука. Чукчи близ озера Кчаун дали мне новое имя: К’эвъялявтынмытат — „Человек, моющий голову на холоде“». Почему? Смотрите наш документальный фильм «Старик, пых-пых и море».
Премьера фильма из документального цикла «НТВ-видение» в пятницу, 7 апреля, в 23:40 на НТВ.
К’эвъялявтынмытат с Большой земли
Михаил Антонович перенес несколько тяжелых операций, всего два месяца назад лежал в больнице, но ничто не в состоянии заставить его оставаться в своей комфортной «двушке» в райцентре. В очередной раз он отправился в тундру, чтобы навестить своих друзей-оленеводов, а после снова решил выйти в море и взяться за тяжелый гарпун. В путешествие по родным местам он взял с собой Вадима, которому удалось не только узнать все о жизни в тундре по чукотским правилам, но и заработать себе новое имя.
Вадим Фефилов: «Откуда взялись на полуострове чукчи? По одной версии они — обломок проигравшего в кровавых междоусобицах монгольского клана и пришли в старину из Азии. По другой, чукчи — остаток древней арктической цивилизации. Возможно, американские индейцы — их потомки. Имена у чукчей — Ходящий по Реке, Идущий Вверх, у индейцев — Соколиный Глаз, Острый Коготь. Чукчи по своему характеру очень напоминают индейцев. В экстремальных ситуациях никогда не впадают в панику. У них даже женщины рожают молча, не издавая ни единого звука. Чукчи близ озера Кчаун дали мне новое имя: К’эвъялявтынмытат — „Человек, моющий голову на холоде“». Почему? Смотрите наш документальный фильм «Старик, пых-пых и море».
Премьера фильма из документального цикла «НТВ-видение» в пятницу, 7 апреля, в 23:40 на НТВ.
К’эвъялявтынмытат с Большой земли
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