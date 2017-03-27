Пассажирский поезд насмерть сбил школьницу в Подмосковье

На станции Подлипки Смоленской МЖД 14-летняя девочка попала под пассажирский поезд. Школьница погибла.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу, школьницу сбил поезд сообщением Москва — Пермь.



Из сообщения пресс-службы: «Четырнадцатилетняя девочка на железнодорожном переходе пропустила электричку, но не заметила подходивший поезд направлением Москва-Пермь, который сбил ее насмерть».



В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники полиции. Выясняется причина трагедии.