Пассажирский поезд насмерть сбил школьницу в Подмосковье

На станции Подлипки Смоленской МЖД
14-летняя девочка попала под пассажирский поезд. Школьница погибла.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу, школьницу сбил поезд сообщением Москва — Пермь.
Из сообщения пресс-службы: «Четырнадцатилетняя девочка на железнодорожном переходе пропустила электричку, но не заметила подходивший поезд направлением Москва-Пермь, который сбил ее насмерть».
В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники полиции. Выясняется причина трагедии.
Из сообщения пресс-службы: «Четырнадцатилетняя девочка на железнодорожном переходе пропустила электричку, но не заметила подходивший поезд направлением Москва-Пермь, который сбил ее насмерть».
В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники полиции. Выясняется причина трагедии.
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