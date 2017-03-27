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  • 27.03, 19:12

    В Ессентуках суд заочно арестовал Арсения Яценюка

    9 комментариев

    В Ессентуках суд заочно арестовал Арсения Яценюка

    В Ессентуках суд заочно арестовал Арсения Яценюка

    Ессентукский городской суд (Ставропольский край) принял решение о заочном аресте бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

    Было удовлетворено ходатайство следствия. Бывшего премьера обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе «Участие в банде» и «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах».

    Как отметили в пресс-службе суда, срок ареста будет исчисляться с момента задержания Яценюка на территории России или его экстрадиции в РФ.

    Решение об аресте уже прокомментировал и сам бывший украинский премьер. В своем Facebook он сообщил, что копия постановления была направлено посольство Украины в РФ, и назвал все обвинения «полным бредом».

    Ранее глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что Яценюк воевал на стороне боевиков во время первой чеченской кампании. По версии ведомства, он входил в состав отряда украинских националистов, а также принимал участие в пытках и убийствах пленных российских военнослужащих. Показания об участии Яценюка в военных преступлениях дали его бывшие соратники. 21 февраля 2017 года бывший украинский премьер был объявлен в международный розыск.

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